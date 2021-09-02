باخرة المازوت الإيرانية تصل سورية باتجاه لبنان

نناقش في هذه الحلقة: الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه الإقليمية السورية، بالإضافة لتدمير الجيش الأمريكي معدات ومروحيات قبل مغادرته مطار كابول، وفريق سوري يؤسس مشروع "سكاي بايك" ليكون الأول عربياً.

أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت دخلت الأراضي السورية في طريقها إلى لبنان، حمولة الباخرة هي بمثاية هبة من "حزب الله" اللبناني إلى المستشفيات ودور الرعاية.

وعن هذه الحمولة قال الخبير الإستراتيجي عمر معربوني لــ "بلا قيود":

إن "الناقلات الثلاثة موجودة في المياه الدولية، وأن الباخرة الإيرانية الأولى من المفترض أن تكون دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط وذلك بحسب معلومات متوفرة".

وأضاف بأنه "لن يتم اعتراض الباخرة، وذلك على اعتبار أن السيد حسن نصر الله قد أعلن سابقاً أن الناقلات الإيرانية هي بمثابة أرض لبنانية تنطبق عليها نفس قواعد الإشتباك بما يرتبط بالجغرافية اللبنانية".

ما غاية القوات الأمريكية من تدمير المعدات والآليات قبل مغادرة كابول؟

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي في مؤتمر صحفي أن "العتاد الذي دمرته القوات الأمريكة ما هو إلا عبارة عن طائرات غالبيتها كانت خارج الخدمة، ومن بينها طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ".

وعن هذا الموضوع قال الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي لــ "بلا قيود":

إن "سلوك الجيش الأمريكي وردود أفعاله في عموم المناطق التي تواجد فيها تكاد أن تكون متشابهة منذ قضية فيتنام وانتهاء بقضية الانسحاب من أفغانستان"، وأضاف بأن "الجيش الأمريكي يعمد دائماً إلى تدمير الأليات عند مغادرته، ولكنه يسعى إلى تدمير القواعد ذات البعد الاستخباري والهدف من ذلك هو تدمير قاعدة البيانات، بالإضافة إلى قطع قدرة التواصل للمؤسسات التي تأتي بعد مغادرة الجيش".

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تقديم: شيماء ثامر وإعداد: حيدرة عجيب