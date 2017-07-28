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15:16 28 يوليو/ تموز 2017
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    "أنصار الله": اتهامات السعودية لنا باستهداف مكة المكرمة لا يصدقها أحد

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    عماد الطفيلي
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    ضيف الحلقة: القيادي في حركة"أنصار الله" محمد البخيتي

    كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي Hwasong-12
    © REUTERS/ KCNA
    اليمن: إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة الملك فهد الجوية
    أعلنت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية عن  إطلاق عدد من الصواريخ البالستية نوع "بركان1" على قاعدة الملك فهد الجوية في مدينة الطائف السعودية، ومصادر قناة."الميادين" تؤكد إصابة الصواريخ لأهدافها، حيث كان يتواجد فيها قيادات عسكرية

    وأكد مصدر في القوة الصاروخية اليمنية أن الصواريخ الباليستية أصابت أهدافها مخلفة خسائر كبيرة في القاعدة.
    في وقت أعلنت فيه السعودية عن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الطائف. 

    وكانت القوة الصاروخية أطلقت سابقاً صاروخ "قاهر1" الباليستي على أطراف جنوب غرب تعز، وقال مصدر عسكري "للميادين"  إن الصاروخ استهدف غرفة عمليات القيادة العامة لقوات هادي والتحالف السعودي الإماراتي أثناء اجتماع قيادات إماراتية وسودانية.

    وأضاف المصدر أن الصاروخ أدى لوقوع قتلى وجرحى وبينهم قيادات إماراتية وسودانية.

    لماذا يلجأ الحوثيون وأنصارهم لإطلاق صواريخ باليستية، كان قد هدد بإطلاقها مساعد الناطق باسم الجيش اليمني واستهداف مناطق سعودية حيوية ما لم يتوقف العدوان السعودي على أراضي اليمن؟

    ما مدى صحة إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية من أن قوات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت، مساء أمس الخميس، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة في محاولة لإفساد موسم الحج؟

    للتعليق على هذا الموضوع، ينضم إلينا من صنعاء القيادي في حركة"أنصار الله" محمد البخيتي.

    يقول القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، الصواريخ التي تطلقها القوات اليمنية على أهداف سعودية هي عملية دفاعية، لأن السعودية هي أول من أعلن العدوان، ولا تزال تصر على ذلك، ولهذا تصعيد إطلاق مثل هذه الصواريخ حاليا  هو من أجل الضغط على السعودية من أجل وقف عدوانها، ثانيا: من أجل إيصال رسالة مفادها أن العدوان السعودي لم ولن ينجح في ضرب القدرة الصاروخية على اليمن كما أعلن عن ذلك المتحدث باسم العدوان في اليوم الثاني لهذا العدوان، من أن قواته تمكنت من تدمير كل المنظومة الصاروخية اليمنية، لذلك ننصح النظام السعودي بمراجعة حساباته، وتسهيل التوصل إلى حل بين المكونات السياسية من أجل وقف هذه الحرب الذي يخسر فيها الجميع بما في ذلك النظام السعودي.

    وفيما يخص اتهام السعودية للحوثيين باستهداف مكة المكرمة بالصواريخ الباليستية،  يقول  البخيتي: إن مثل هذه الاتهامات هي اتهامات كاذبة، ولم يعد يصدقها أحد، وأنا أستغرب كيف  أن السعودية ما زالت تطلق مثل هذه الاتهامات التي يكذّبها الجميع، لأن العدوان الذي يشن على اليمن من قبل السعودية وحلفائها هو من أجل موقفنا من قضية القدس التي تعتبر ثالث الحرمين الشريفين، وهذا العدوان الذي نحتمل عبأه هو من أجل الضغط على الشعب اليمني من أجل التخلي عن قضية القدس، فكيف تتهمنا السعودية بأننا نستهدف أول الحرمين الشريفين، وهذا تناقض كبير. بالمناسبة، عندما تتدعي السعودية باستهدافنا لمكة، فهذا يعني أن الصواريخ قد حققت أهدافها العسكرية، وهي تريد التغطية على مثل هذه الخسائر، من أجل لفت الناس إلى مكة واستدرار عطف المسلمين. 

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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    أخبار اليمن اليوم, أخبار اليمن, اليمن
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