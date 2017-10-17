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15:43 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    نائب عراقي يدعو القوى السياسية في كردستان إلى تشكيل حكومة طوارئ واختيار رئيس جديد للإقليم

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
    الموضوع:
    "دولة كردستان"...ماذا بعد الاستفتاء (2) (26)
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    ضيف الحلقة: عضو إئتلاف دولة القانون النائب في البرلمان العراقي موفق الربيعي

    رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني
    © REUTERS/ ARI JALAL
    هل قضت كركوك على "أحلام برزاني"
    تواصل القوات العراقية تقدمها في كركوك وضواحيها، وتبسط سيطرتها على المزيد من الآبار النفطية، التي كانت خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة التابعة للأكراد.

    وفي تطور جديد، سيطرت القوات العراقية اليوم على حقلي باي حسن وأفانا النفطيين، بعد انسحاب عناصر البيشمركة.

    وكانت وسائل إعلامية قد أشارت أمس، إلى أن إقليم كردستان العراق، أوقف العمليات في حقلي باي حسن وأفانا، وأن خسارة الإنتاج الفورية تقارب 350 ألف برميل يوميا.

    إلى ذلك اندلعت اشتباكات أمس بين قوات الجيش العراقي وعناصر داعش الذي استغل الصراع في كركوك وتسلل إلى قضاء الدبس شمال غربي المدينة، بعد ساعات من فرض الحكومة سيطرتها على مبنى المحافظة وانسحاب قوات البيشمركة منها، إلا أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من فرض سيطرتها على قضاء الدبس شمال غربي المحافظة اليوم.

    كردستان العراق
    © REUTERS/ Alaa Al-Marjani
    عضو اللجنة العليا لاستفتاء كردستان يرجح تأجيل الانتخابات الرئاسية في الإقليم
    من جهته أكد مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل غياث سورجي اليوم سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على مركز مدينة سنجار، "القوات العراقية والحشد الشعبي فرضت سيطرتها على مركز مدينة سنجار، وتمركزت في عدة مبان رئيسة وحكومية داخل المدينة" منوها بأن جميع قوات البيشمركة انسحبت من المدنية" ولفت سورجي إلى أن "المدينة لم تشهد أي نزوح والأوضاع مستقرة الآن".

    كما وجه وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمرا إلى  منتسبي الوزارة بحماية مواطني كركوك والشخصيات الكردية السياسية من أي اعتداء، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

    وقال الأعرجي في بيان صحفي: "أصدرنا أوامرنا للشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع والقوات المحلية بحماية المواطنين من أي اعتداء، وكذلك توفير الحماية لمقرات الاحزاب الكردية ومنع أي محاولة اعتداء أو انتقام من أي جهة كان".

    هل يمكن القول بانه تم حسم الجدل حول المدينة المتنازع عليها ورجعت الى سيطرة الدولة المركزية؟

    هل سيتوقف النزاع العسكري بين بغداد وأربيل عند حدود كركوك ام سيستمر لاحقا؟

    برأيك من يتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلت اليه هذه المنطقة من اصطدام عسكري ؟

    هل من  تداعيات للعملية العسكرية في كركوك على وحدة ومستقبل العراق؟

    يقول عضو إئتلاف دولة القانون النائب في البرلمان العراقي موفق الربيعي، في حديث لإذاعتنا بصدد تعليقه على  إصدار القيادة العامة لقوات البيشمركة بيانا موجها لمواطني إقليم كردستان، معتبرة أن عملية إعادة انتشار القوات الإتحادية في كركوك هجوما على المحافظة وإعلانا للحرب على مواطني كردستان:

    شيء مؤسف أن يقول ذلك السيد مسعود البارزاني، وبالتأكيد سوف يقول ذلك لإن معنويات قواته منهارة وهابطة جدا، كل ذلك حدث بسبب طموحات السيد البارزاني الشخصية. اعتقد أنه على برلمان كردستان والقوى الوطنية والإسلامية الرافضة للإستفتاء في كردستان، أن تقرر بشكل واضح وصريح تشكيل حكومة مؤقتة، حكومة طوارئ لقيادة الإقليم لاختيار رئيس جديد لرئاسة الإقليم ، إذا كان دستور الإقليم يسمح بذلك. لذلك نعتقد أنه ينبغي أن تحصل تغييرات سياسية من قبل أبناء شعب كردستان، لإنهم هم المتضررين بالدرجة الأولى من هذه السياسة. وعلى القوى السياسية والإسلامية في كردستان أن تغير من الوضع السياسي في كردستان وتلغي الإستفتاء وتدخل في حوار مفتوح وبناء مع بغداد، حيث تكون كل الخيارات مفتوحة ومطروحة، في إطار الدستور العراقي، وإذا اقتضى الأمر تغيير الدستور العراقي، عندها يمكن فعل ذلك بالإتفاق بين كل مكونات الشعب العراقي، أي بين  العرب والكرد ،والسنة والشيعة.   

    التفاصيل في التقرير الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي     

    الموضوع:
    "دولة كردستان"...ماذا بعد الاستفتاء (2) (26)
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    أخبار العراق اليوم, أخبار العراق, العراق, كردستان العراق
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