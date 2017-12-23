أزمة اليمن تضع المنطقة على صفيح ساخن

ضيوف الحلقة: أستاذ الإعلام في جامعة الفيصل بجدة الدكتور خالد باطرفي، والقيادي في حزب الحق اليمني أحمد البحري.

© REUTERS/ Saudi Press Agency العاهل السعودي يبعث رسالة إلى روسيا حول دور المملكة الإنساني في اليمن

أدان مجلس الأمن الدولي بحزم قيام جماعة الحوثيين في اليمن بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الثلاثاء الماضي، وأكد ضرورة الالتزام الكامل بحظر تصدير الأسلحة إلى اليمن.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صدر عنهم عن قلقهم بشأن "نية الحوثيين مواصلة الهجمات ضد السعودية، وكذلك استهداف غيرها من البلدان في المنطقة".

ودعا مجلس الأمن الدولي في بيانه كافة الدول الأعضاء إلى الإلتزام الكامل بحظر تصدير الأسلحة، معربا عن قلقه بشأن استمرار الانتهاكات لهذا الحظر.

من جهة أخرى أعرب المجلس أيضا عن قلقه حول الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، داعيا كافة الأطراف للسماح بإيصال مساعدات إنسانية بشكل آمن وسريع ودون عقبات. وأكد البيان دعم مجلس الأمن الدولي لوحدة اليمن واستقلاله وسيادته.

كما أدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول ، في اتصال هاتفي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق الحوثيين صاروخا نحو الرياض، مؤكدا على "أهمية التحقيق في هذا الحادث".وذكر المكتب الصحفي للكريملين، أن بوتين دعا خلال المكالمة الهاتفية إلى تسوية الأزمة اليمنية عبر وسائل سلمية من خلال الحوار الوطني.

من جهة أخرى، نفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، صحة ما أعلنته لجنة الصليب الأحمر، حول وصول عدد المصابين بالكوليرا في اليمن إلى أكثر من مليون شخص.

ووصف المتحدث باسم التحالف اليوم الجمعة تقرير الصليب الأحمر بالمبالغ فيه، وقال إنه من المستحيل تقريبا الجزم بأن الحالات مصابة بالكوليرا وليست مصابة بحالة إسهال عادية.

وقال المتحدث باسم التحالف إن الحوثيين يشككون في حملات التطعيم ولا يسمحون بوصول المساعدات الإنسانية، ولا دخول عمال الإغاثة، إلى مناطقهم كما ينهبون الطعام والإمدادات الطبية على حد قوله.

وارتفع عدد حالات الكوليرا بشكل حاد في أبريل/نيسان المضي ما أسفر عن وفاة 2227 شخصا لكن معدل الوفيات انخفض بشدة منذ ذلك الحين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء إن هناك اشتباها في مليون حالة إصابة بالكوليرا في اليمن.

ويعيش اليمن، الذي يعاني من الفقر، حربا وصراعا مسلحا منذ سنوات. وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية وغارات جوية ضد الحوثيين، الذين استولوا على السلطة في نهاية.2014

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي