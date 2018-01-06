موسكو: الولايات المتحدة تتعدى على سيادة الآخرين متسترة بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان

اعتبر محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن حول الاحتجاجات في إيران، كان خطأ أحمقا آخر، لإدارة الرئيس الأمريكي في مجال السياسة الخارجية.

© REUTERS/ HANDOUT إيران تنتقد القرار الأممي عن وضع حقوق الإنسان داخلها

من جهته قال غلام علي خوشرو سفير إيران لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع الجمعة، إن "الولايات تجاوزت سلطاتها بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدعوتها لعقد اجتماع لمناقشة الاحتجاجات".

وأضاف أن لدى حكومته أدلة دامغة على أن الاحتجاجات التي وقعت في إيران في الآونة الأخيرة "موجهة بشكل واضح من الخارج" وتابع قائلا، "للأسف فعلى الرغم من اعتراض بعض من أعضائه فإن هذا المجلس سمح لنفسه بأن تتعدى الإدارة الأمريكية الحالية عليه بعقد اجتماع بشأن قضية تقع خارج نطاق تفويضه".

في حين عبرت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن موقف بلادها بخصوص الاحتجاجات قائلة، إن "الولايات المتحدة تقف مع الذين ينشدون الحرية لأنفسهم والازدهار لأسرهم والكرامة لشعبهم في إيران".

فيما أكد المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الجلسة التي عقدت لمناقشة الوضع في إيران، لا تقع ضمن صلاحيات المجلس التي نص عليها ميثاقه. وذكر أن هدف واشنطن من الاجتماع ليس حماية حقوق الشعب الإيراني بل تقويض الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وإيران.

وطالب المندوب الروسي، بإجراء نقاش حول عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، عوضا عن الانخراط في زعزعة الاستقرار في إيران أو أي بلد آخر.

وكان قد أعلن سابقا سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن دعوة واشنطن مجلس الأمن للانعقاد في جلسة طارئة لبحث الوضع في إيران تعديا سافرا على سيادتها.

وقال ريابكوف: "الولايات المتحدة مستمرة في انتهاج سياسة التدخل المعلن والسري في الشؤون الداخلية للدول بشكل سافر وبلا حرج، كما تتعدى بصراحة على سيادة الآخرين متسترة بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن قانونا أمريكيا خاصا لتعديل شروط الاتفاق النووي مع إيران، قد يتم تبنيه خلال الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه عقد مجلس الأمن أمس اجتماعا طارئا بطلب من الولايات المتحدة، لبحث الوضع في إيران، عقب الاحتجاجات التي اندلعت منذ الـ28 من الشهر الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فضلا عن اعتقال مئات المحتجين، واندلاع أعمال شغب ونهب.

للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي ومدير تحرير وكالة مهر حسن هاني زادة ومن موسكو المحلل السياسي والصحفي في جريدة ازفستيا الروسية أندريه أونتيكوف.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي