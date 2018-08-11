تسجيل
18:30 11 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    حول العالم

    خبير عسكري: النصر سيكون إلى جانب الجيش السوري وستعود إدلب قريبا إلى حضن الدولة

    حول العالم
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 30

    ضيف الحلقة: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضى أحمد شريقي.

    القوات الجوية السورية
    © AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA
    غارات جوية مكثفة تستهدف معاقل "جبهة النصرة" جنوب إدلب (فيديو)
    تابعت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم تقدمها في عمق بادية السويداء واحكمت سيطرتها على مساحات ومناطق وتلال حاكمة جديدة فيها.

    وذكر مراسل "سانا" الحربي في السويداء أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة نفذت، صباح اليوم الجمعة، عمليات جديدة لتطهير عمق بادية السويداء من إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي ووصلت الحدود الإدارية مع محافظة ريف دمشق على بعض محاور عملياتها.

    وذكر المراسل، أن وحدات الهندسة تابعت تمشيطها للطرق وللمساحات المحررة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها إرهابيو "داعش" لإعاقة تقدم الجيش السوري.

    ويتخذ إرهابيو تنظيم "داعش" من منطقة البادية الوعرة شمال شرق السويداء حيث توجد آخر تجمعات للتنظيم التكفيري في جنوب سورية منطلقاً لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقي.

    في الوقت نفسه، وجه الطيران الحربي السوري يوم أمس الخميس ضربات مركزة ومكثفة استهدفت مواقع وتحركات مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على الجبهة الممتدة من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف حماة الشمالي.

    قال مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك": "إن الطيران الحربي والمروحي السوري شن غارات مكثفة على مواقع وتحركات الجماعات المسلحة بين ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وصعد من استهدافه لمواقع وتحركات مسلحي "جبهة النصرة" في قرى وبلدات التمانعة وسكيك، ومحيط خان شيخون جنوبي إدلب، إضافة إلى بلدة اللطامنة شمالي حماة. وتأتي هذه التطورات الميدانية وسط ترقب لعملية عسكرية من المتوقع أن يشنها الجيش السوري في إدلب ضد الجماعات المسلحة".

    تنذر بعاصفة عاتية شمالا...تعزيزات غير مسبوقة للجيش السوري إلى جبهات إدلب
    © Sputnik . Basel Shartouh
    تنذر بعاصفة عاتية شمالا... تعزيزات غير مسبوقة للجيش السوري إلى جبهات إدلب (صور)
    هل باتت معركة إدلب قريبة، وهل هناك أمل في التوصل الى حل لمشكلة إدلب بشكل سلمي يتم تجنب حرب كبيرة إن أمكن؟

    يقول الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا أحمد شريقي في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد: عندما نقول أن الجيش العربي السوري يتقدم في الجنوب والجنوب الشرقي، ويحرر كل هذه المناطق، لن يصعب عليه أن يتقدم في الشمال أيضا، وهو يستعد اليوم لهذه المعركة. معركة إدلب بالذات، لها خصوصية مختلفة عن المعارك الأخرى، لأنها أصبحت مكان التجمع الرئيسي لقوى التكفير. ويجب أن نتذكر بأن هذه القاعدة التي تشكلت في إدلب هي أكبر القواعد لتنظيم القاعدة والنصرة وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى في العالم. لذا سيكون هناك محاولات من الجهات التي تدعمها لإنقاذها من مصيرها المحتوم في إدلب، وأعتقد أن الاحتراب في تلك المنطقة لا بد منه، والجيش العربي السوري سيكون المنتصر الوحيد في هذه المعركة إن حصلت، لكنه سيترك باب الحرب إلى المرحلة الأخيرة حتى تنفذ كل فرص الحل السلمي، والنصر سيكون إلى جانب الجيش السوري وستعود إدلب قريبا إلى حضن الدولة.

    انظر أيضا:

    اقتراب موعد تحرير بادية السويداء... بوصلة الجيش السوري تتجه لـ "التنف"
    الجيش السوري يقلص جيب "داعش" شرق السويداء ويقضي على العشرات من إرهابييه
    الجيش السوري يستأنف تطهير بادية السويداء من تنظيم "داعش"
    بعد تثبيت نقاط تمركزه... الجيش السوري يتأهب لسحق "داعش" في بادية السويداء
    بالفيديو... نيران الجيش السوري تحبط هجوما للنصرة في ريف اللاذقية الشمالي
    الجيش السوري يقطع إمداد "داعش" من التنف ويكتسح مواقعه في بادية السويداء (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    السويداء, العبوات الناسفة, الجماعات المسلحة, راديو سبوتنيك, وكالة "سانا" السورية للأنباء, الجيش السوري, جبهة النصرة, داعش, إدلب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك