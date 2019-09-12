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15:25 12 سبتمبر/ أيلول 2019
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    حول العالم

    خبير إيراني: لن يكون لتصريح ترامب أي مفعول حقيقي إلا إذا تم ترجمته إلى الواقع

    حول العالم
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    بقلم عماد الطفيلي
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    أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود احتمال لتخفيف العقوبات التي فرضتها إدارته على إيران، معتبرا أن الأخيرة تريد التفاوض مع الولايات المتحدة.

    ولم يستبعد ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الأربعاء الماضي في البيت الأبيض، هذا السيناريو، وقال، ردا على سؤال حول إمكانية تخفيف "حملات الضغط الأقصى" على إيران: "سنرى ماذا سيحدث".

    وأشار الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال حول ما إذا كان يدرس مسألة عقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه "لا ينظر في أي شيء".

    وشدد ترامب مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، إلا أنه لفت إلى أن تخصيب اليورانيوم من قبل السلطات الإيرانية أمر خطير.

    من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده لإلغاء إجراءات خفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية حال التوصل إلى اتفاق مع أوروبا.

     يقول الكاتب والمحلل السياسي الايراني صالح القزويني في حديث لبرنامج "حول العالم" غبر أثير إذاعة "سبوتنيك" :"لا شك أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتضمن شيئا جديدا، وربما ينسجم مع الطلب الإيراني، من أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة إلا إذا خففت أوألغت العقوبات ضدها."

    ويشير القزويني إلى أن هذا التصريح للرئيس الأمريكي لن يكون له أي مفعول حقيقي إلا إذا تم ترجمته إلى الواقع. وأعتقد أنه ليست هناك مؤشرات أو دلالات أو اليات لتطبيق هذا التصريح إلى واقع عملي. حتى الان لم نشهد أي مؤشر يدل أن الولايات المتحدة قامت بتخفيف أو إلغاء العقوبات أو ماشابه ذلك على إيران. بل على العكس ما نزال نلاحظ اتباع نفس السياسة الأمريكية المعادية لها. لذلك ينبغي أن نترقب ما هي الخطوة التالية التي ستأتي  بعد هذا التصريح.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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