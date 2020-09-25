خبير: إيران لا تتدخل في علاقات دول المنطقة طالما لا تهدد أمنها القومي

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، استعداد بلاده تحسين العلاقات مع البحرين والإمارات، مشيرا إلى أن علاقة هذه الدول مع إسرائيل لن تكون عقبة في تحقيق ذلك، مشددا على أن علاقة إيران مع دول الجوار تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل وسياسة حسن الجوار.

يقول الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"من المعروف أن علاقات دول المنطقة مع الكيان الإسرائيلي ليست جديدة، وليست فقط البحرين والإمارات أقامتا علاقات مع إسرائيل، فكذلك الحال استقبلت سلطنة عمان قبل وفاة السلطان قابوس رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، كما أن دولة قطر لديها مكتب تجاري وممثلية تجارية في الدوحة".

ويشير القزويني إلى أنه على الرغم من ذلك، لا نرى موقفا إيرانيا معاديا أو مستنكرا لهذه العلاقات. ربما تمتعض إيران لاستقبال السلطان قابوس لنتانياهو، لكن لم نرى تصعيدا كما نشهده اليوم تجاه البحرين والإمارات، ويعود السبب في ذلك، أن هاتين الدولتين لم تبرهنا على أنهما تتبعان سياسة مستقلة كما الحال مع قطر وسلطنة عمان.

ولفت القزويني إلى أن البحرين والإمارات لا تستطعيان أن ترفضا طلب إسرائيل مثلا، أن تقيم قواعد عسكرية لها في تلك المنطقة، أو أن ترفعا من مستوى التنسيق الأمني معها. طالما أن هذه الدول تقيم علاقات من أجل تهديد أمن إيران فهذا مرفوض من قبل الإيرانيين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي