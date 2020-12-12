خبير: إذا استمرت العقوبات والتهديدات ضد إيران ربما تظهر كوريا شمالية أخرى في العالم

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن القانون القاضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران وخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعل طهران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.

قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، إذا كان بومبيو مهتما بالبرنامج النووي الإيراني، فلماذا انسحبت بلاده من هذا الاتفاق، واعتقد أن تصريحه يصب في إطار الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة كجزء من السياسة التي تنتهجها ضد إيران.

وأشار القزويني إلى أنه ظهرت في الآونة الأخيرة في إيران، بعض الأصوات غير الرسمية، وغير المسؤولة، تدعو إلى امتلاك إيران للقنبلة النووية، لكن هؤلاء لا يمثلون الموقف الرسمي، ولا موقف قائد الثورة الإسلامية، الذي أصدر فتوى بتحريم انتاج سلاح نووي في إيران، ولا يزال يصر على ذلك.

ويرى القزويني أن الدفع بمزيد من العقوبات واستمرار ممارسة الضغوط على إيران، قد يدفعها إلى اللجوء إلى خيارات أخرى، لكن إيران الآن منفتحة على الآخرين، ومستعدة للتقيد بما جاء في الاتفاق النووي، لكن إذا استمر الغرب في ضغوطه وتهديداته لإيران فليس من المستبعد أن نشهد ظهور كوريا شمالية أخرى في العالم. وبالتالي هذه فرصة أمام العالم لكي يغير موقفه وسياسته تجاه إيران لكي تبقى ملتزمة بما جاء في الاتفاق النووي.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي