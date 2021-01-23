طهران مستعدة للحوار مع دول الخليج... فهل تتلقى ردا إيجابيا؟

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "طهران مستعدة للحوار مع دول الخليج استجابة لدعوة قطر أو دعوة سابقة من الكويت".

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن دعوات إيران للحوار غير مجدية، وأن يد المملكة ممدودة للسلام مع إيران، لكن الأخيرة لا تلتزم باتفاقياتها.

يقول الإعلامي الايراني محمد غروي، في حديث لبرنامج «حول العالم» بهذا الصدد، إن تاريخ إيران القديم والمعاصر، يشهد بأن إيران تسعى للسلم والأمن والسلام في المنطقة، وهي معنية بالدرجة الأولى بالتهدئة، وهي تدفع أثمان لهذا السلم والسلام في هذه المنطقة.

وأشار غروي إلى أن إيران لا تسعى لأن يكون هناك أي حرب في المنطقة، على عكس الذين يأتون كغزاة، كالأمريكي والبريطاني والفرنسيين، وهؤلاء لا يهمهم إذا كان هناك سلام أو أمن، لإن هذه المنطقة بعيدة عن أراضيهم وممتلكاتهم.

ولفت غروي إلى أن إيران لطالما دعت دول الجوار إلى الحوار، وخاصة الأشقاء العرب في الخليج، لكن للأسف الشديد، هناك من يخوفهم دائما ويجعل من إيران فزاعة، لأغراض أمريكية وإسرائيلية، ولأغراض بيع السلاح وزعزعة استقرار المنطقة بهدف تفريق أبناء هذه المنطقة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.