أكاديمي قطري: نأمل أن يشكل مؤتمر الدوحة مدخلا إيجابيا لإنهاء الأزمة السورية

أعلن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتركي مولود تشاووش أوغلو، عن إطلاق عملية تشاورية جديدة بين دولهم بشأن التسوية السورية.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قناعته بأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستنعكس إيجابيا على الظروف في الشرق الأوسط.

يقول الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي القطري علي الهيل، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، تعد زيارة سيرغي لافروف إلى منطقة الخليج (الإمارات السعودية قطر) تغيرا مفصليا ونوعيا يدخل على خط المصالح والصراع الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا من ناحية، وبين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي من ناحية ثانية.

ويشير الهيل إلى أن زيارة الوزير الروسي إلى منطقة الخليج تأتي تزامنا مع محاولات تجريها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإنهاء ملف حرب اليمن، وكذلك نشر تقرير اغتيال جمال خاشقجي، والضغوطات الأمريكية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونوه الهيل إلى أنه حصل توافق فيما يتعلق بالأزمة السورية، ونأمل أن يشكل مؤتمر الدوحة مدخلا إيجابيا لإنهاء هذه الأزمة. كما أن قطر وبعض دول الخليج ستساهم في عملية إعمار ما تدمر في سوريا، وستساهم كل دولة في حصة معينة وبحصص متفاوتة .

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي