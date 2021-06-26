خبير فرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء علاقات مع روسيا حسب معاييره وإملاءاته

بعد فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق فيما بينها بشأن مبادرة لعقد قمة مع روسيا، أعرب الكرملين عن سعي موسكو إلى تطبيع العلاقات مع بروكسل شريطة وجود إرادة متبادلة لذلك لدى الطرفين.

وأشار الكرملين إلى أن دول البلطيق وبولندا كانت بين أشد المعارضين لمبادرة عقد قمة روسية-أوروبية خلال القمة التي عقدها الاتحاد مؤخرا، لافتا إلى أن هذه الدول تتحدث كثيرا وبشكل غير مبرر عن "تهديد" مزعوم تواجهه من قبل روسيا.

يقول الخبير في الشؤون الأوروبية أنطوان شاربنتيه، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، المشكلة الأساسية في العلاقات الروسية الأوروبية، تكمن في أن الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء علاقات مع روسيا، حسب معاييره، ما يعبر عن إرادة لفرض وجهة نظر الاتحاد على روسيا.

ويرى شاربنتيه أن الاتحاد الأوروبي لا يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأيضا التاريخي مع روسيا، لذا يظهر بعض التعالي الأوروبي عليها، لأنه يعتبر أن قيمه خصوصا في مجال حقوق الإنسان هي الأفضل والأنسب. ومن هذا المنطلق هناك مشكلة جوهرية في هذا المجال ما بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي