فلاديمير بوتين - مرشح لانتخابات الرئاسة الروسية 2018

"سبوتنيك" — السيرة الذاتية: دخل فلاديمير بوتين عالم السياسة الكبير عام 1999، حيث تولى منصب نائب أول لرئيس الوزراء، ومن ثم تولى مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة، ومن بعدها أصبح رئيسا للحكومة.