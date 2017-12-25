sputnik.arabic

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن هناك 4 مؤشرات تعزز من احتمالات شن حرب إيرانية بالوكالة على إسرائيل، تزامنا مع ما نشره موقع "ديبكا" الإسرائيلي بشأن تحركات عسكرية صوب الحدود.
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث اصطدام حافلة نقل في نفق مشاة غرب العاصمة موسكو، حسبما أفاد مركز خدمة الطوارئ الروسي.
زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، بوجود خطة سعودية طويلة الأمد لمواجهة "حزب الله" اللبناني.
قال مصدر عسكري مقرب من جماعة "أنصار الله"، أن التحالف الذي تقوده السعودية يسيطر على الأرض فعليا في ميناء المخا وباب المندب.
قال مسؤول في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، إن الخرطوم عكفت على مراجعة الخرائط التصميمية الخاصة بالشكل النهائي لسد النهضة الإثيوبي عاما كاملا.
انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تسلل رجل عبر رجال الأمن وانقض معانقا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضد طهران.
نشرت صحيفة " International Business Times" عن اختفاء حساب رئيس تحرير "ويكليكس" جوليان أسانج من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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