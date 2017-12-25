sputnik.arabic

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن هناك 4 مؤشرات تعزز من احتمالات شن حرب إيرانية بالوكالة على إسرائيل، تزامنا مع ما نشره موقع "ديبكا" الإسرائيلي بشأن تحركات عسكرية صوب الحدود.