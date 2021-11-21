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https://arabic.sputniknews.com/20211121/أمير-الكويت-في-أول-ظهور-له-بعد-شائعات-عن-تدهور-وضعه-الصحي-فيديو-1050769466.html
أمير الكويت في أول ظهور له بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي... فيديو
أمير الكويت في أول ظهور له بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي... فيديو
ظهر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من داخل مقر الديوان الأميري، لأول مرة، بعد شائعات تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول تدهور وضعه... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T21:33+0000
2021-11-21T21:33+0000
2021-11-21T21:34+0000
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وجاء ظهور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال استقباله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتبادلهما الحديث.وتزامنت هذه الشائعات مع طلب أمير الكويت قبل أسبوع الاستعانة بولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة، عقب يوم من قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية كانوا قد قدموا، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب في البرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.للإطلاع على المزيد من أخبار الشرق الأوسط عبر سبوتنيك
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أمير الكويت في أول ظهور له بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي... فيديو 21:33 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 21:34 GMT 21.11.2021)
ظهر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من داخل مقر الديوان الأميري، لأول مرة، بعد شائعات تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول تدهور وضعه الصحي.
وجاء ظهور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال استقباله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتبادلهما الحديث.
وتزامنت هذه الشائعات مع طلب أمير الكويت قبل أسبوع
الاستعانة بولي عهده لممارسة
بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة، عقب يوم من
قبول استقالة الحكومة
وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية كانوا قد قدموا، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب في البرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.
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