حذرت صحيفة "تشيوشي" الصينية من الآثار الضارة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الحرب قد تترك آثارا سلبية على الاستقرار المالي، لكنها لفتت إلى أن النمو الاقتصادي في الصين لن يتغير.