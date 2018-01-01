قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وستقوم بحمايتهم إذا تتطلب الأمر ذلك، لافتاً إلى أن مصر تتحرك في إطار سياسي يُجنب الجميع الخسائر.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، أن بلاده زادت من حجم وارداتها من القمح الروسي هذا العام، مؤكداً أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تتجاوز حد استيراد القمح إلى وجود تحالف استراتيجي.
أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي محمد السلاك، في العاصمة طرابلس، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية، من أجل صد الاعتداءات على العاصمة طرابلس.
قال نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا عثمان ولد بيجل في تصريح للصحافة، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت حدود 57 بالمئة بحلول الساعة السادسة مساء".
حذرت صحيفة "تشيوشي" الصينية من الآثار الضارة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الحرب قد تترك آثارا سلبية على الاستقرار المالي، لكنها لفتت إلى أن النمو الاقتصادي في الصين لن يتغير.
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) منتصف ليلة الأحد، استهداف تجمعات لقوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة، في الساحل الغربي لليمن، بصاروخ باليستي قصير المدى.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا لم تكتفي بنقض القوانين فيما يخص الاتفاق النووي فحسب، وانما يطالبون العالم بانتهاك القانون أيضا.
قال مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، أمس السبت، إن قوات الجيش الليبي تقوم بمحاصرة الجماعات الإرهابية في منطقة المغار والمدينة القديمة بمدينة درنة الليبية شرقي البلاد.
أجرت بريطانيا وإيران مباحثات ثنائية، خلال زيارة قام بها وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، الذي ناقش مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأوضاع الإقليمية، في أول زيارة يقوم بها وزير بريطاني لإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.
نفى مصدر عسكري تعرض مطار المزة لأى هجوم إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مؤكدا أن "أصوات الانفجارات تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".
التقى الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، وناقش معه الوضع في دونباس واستمرار العقوبات ضد روسيا.
بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بموريتانيا، وقال مصدر مطلع من اللجنة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 42 بالمائة.
قبل 49 عاما من الآن، كانت ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي، لكن اليوم الأول من سبتمبر/أيلول حمل الظهور الكبير لرجل غير كثيرا في ليبيا حتى وفاته.
نظرت المحاكم السعودية في نزاعات مالية قيمتها 17 مليار ريال سعودي (حوالي 4.5 مليار دولار) خلال شهر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كشف التقرير البياني الشهري الأخير لوزارة العدل السعودية، عن أرقام مخيفة في معدلات الطلاق في المملكة.
قالت السلطات في البوسنة إن الشرطة أوقفت نحو 50 مهاجرا من 3 دول أسيوية، عندما حاولوا دخول البلاد داخل قطار شحن بضائع، مساء أمس الجمعة 31 أغسطس / آب.
تعتزم المملكة العربية السعودية، مفاجأة طلابها في المدارس المختلفة خلال العام الدراسي الجديد.
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لحادث الطعن الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام وأسفر عن جرح شخصين، والذي وصفته الحكومة الهولندية بأنه عمل إرهاب.
نظم مؤيدون ومعارضون لسياسة الهجرة التي تبنتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتجاجات اليوم السبت في مدينة كيمنتس التي شهدت مطلع الأسبوع الماضي واقعة طعن قتل فيها ألماني على يد اثنين من المهاجرين.
سقط 6 قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية وقوات التحالف، عقب هجومين شنهما أنصار الله "الحوثيين" على مواقع للقوات الحكومية المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن.
أطلقت إحدى الشركات العالمية، نظاما جديدا بداخل أروقتها، يسمح لموظفيها الجدد بخيار العمل متى يشاؤون، بل وتحديد عدد ساعات عملهم.
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