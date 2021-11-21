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https://arabic.sputniknews.com/20211121/إسرائيل-تعلن-أن-منفذ-هجوم-إطلاق-النار-في-القدس-من-قيادات-حماس-1050763646.html
إسرائيل تعلن أن منفذ هجوم إطلاق النار في القدس ينتمي إلى قيادات "حماس"
إسرائيل تعلن أن منفذ هجوم إطلاق النار في القدس ينتمي إلى قيادات "حماس"
أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الأحد، أن أحد منفذي عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس، ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:40+0000
2021-11-21T09:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بارليف، أثناء تفقده موقع تنفيذ الهجوم، إن "المنفذ من سكان [بلدة] شعفاط، وهو من قيادات حركة حماس وعضو بجناحها السياسي، وزوجته غادرت البلاد قبل 3 أيام".وأضافت أن الشخص الأول قام بإطلاق النار، فيما عمد الثاني على تنفيذ عمليات طعن بحق الجنود الإسرائيليين.وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، وأن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين ينتشران بكثافة في مكان الحادث.ووصف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الهجوم بأنه "إرهابي"، مشيرا إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم.تابع أحدث أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/مقتل-وإصابة-4-جنود-إسرائيليين-في-عملية-مزدوجة-بمدينة-القدس-فيديو-وصور-1050763267.html
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الأخبار, العالم العربي, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل تعلن أن منفذ هجوم إطلاق النار في القدس ينتمي إلى قيادات "حماس"
أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الأحد، أن أحد منفذي عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس، ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
القاهرة - سبوتنيك. وقال بارليف، أثناء تفقده موقع تنفيذ الهجوم، إن "المنفذ من سكان [بلدة] شعفاط، وهو من قيادات
حركة حماس
وعضو بجناحها السياسي، وزوجته غادرت البلاد قبل 3 أيام".
وأضافت أن الشخص الأول قام بإطلاق النار، فيما عمد الثاني على تنفيذ عمليات طعن بحق الجنود الإسرائيليين.
وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، وأن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين ينتشران بكثافة في مكان الحادث.
ووصف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الهجوم بأنه "إرهابي"، مشيرا إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم.
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