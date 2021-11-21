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ارتفاع مبيعات السيارات في تونس بـ 27% في 2021
ارتفاع مبيعات السيارات في تونس بـ 27% في 2021
أظهرت بيانات الغرفة الوطنية النقابية لموردي ومصنعي السيارات في تونس، أن عدد السيارات التي تم ترويجها في السوق التونسية عبر الوكلاء المعتمدين، بلغ 49514 سيارة... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T10:52+0000
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ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن مصدر مسؤول في الغرفة، قوله إن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها في تونس، ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنسبة 27%.وفي السياق، رحب المصدر بالقرار الوارد في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والقاضي بتخفيض الجمارك على السيارات الهجينة والكهربائية ليصل إلى 50 في المئة.وأكد أن هذا القرار، في حال اعتماده رسميا، سيشجع على ترويج السيارات الصديقة للبيئة، وخاصة التقليص من كلفة البنزين، لا سيما وأن السيارات الهجينة (hybride) لا تستهلك كثيرا البنزين.وبخصوص السيارات الكهربائية، أفاد المصدر بأن الأمر يختلف نسبيا، بما أنه يتعين توفير البنية التحتية اللازمة، من خلال تركيز الأعمدة الكهربائية الضرورية لشحن هذا الصنف من السيارات، كاشفا أن الغرفة شرعت في الاشتغال مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذ هذا المشروع.تابع أحدث أخبار تونس عبر سبوتنيك عربي.
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الأخبار, العالم العربي, اقتصاد, أخبار تونس اليوم

ارتفاع مبيعات السيارات في تونس بـ 27% في 2021

10:52 GMT 21.11.2021
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORKسيارات
سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
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أظهرت بيانات الغرفة الوطنية النقابية لموردي ومصنعي السيارات في تونس، أن عدد السيارات التي تم ترويجها في السوق التونسية عبر الوكلاء المعتمدين، بلغ 49514 سيارة مقابل 39024 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن مصدر مسؤول في الغرفة، قوله إن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها في تونس، ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنسبة 27%.
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وفي السياق، رحب المصدر بالقرار الوارد في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والقاضي بتخفيض الجمارك على السيارات الهجينة والكهربائية ليصل إلى 50 في المئة.
وأكد أن هذا القرار، في حال اعتماده رسميا، سيشجع على ترويج السيارات الصديقة للبيئة، وخاصة التقليص من كلفة البنزين، لا سيما وأن السيارات الهجينة (hybride) لا تستهلك كثيرا البنزين.
وبخصوص السيارات الكهربائية، أفاد المصدر بأن الأمر يختلف نسبيا، بما أنه يتعين توفير البنية التحتية اللازمة، من خلال تركيز الأعمدة الكهربائية الضرورية لشحن هذا الصنف من السيارات، كاشفا أن الغرفة شرعت في الاشتغال مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذ هذا المشروع.
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