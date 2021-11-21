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https://arabic.sputniknews.com/20211121/بيسكوف-أوكرانيا-تسعى-إلى-حل-عسكري-لمشاكلها-تحت-ستار-مناورات-الناتو-1050764173.html
بيسكوف: أوكرانيا تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها تحت ستار مناورات "الناتو"
بيسكوف: أوكرانيا تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها تحت ستار مناورات "الناتو"
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أوكرانيا، تحت ستار مناورات "الناتو" في البحر الأسود، تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها الخاصة، لكنها يمكن... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-21T11:15+0000
روسيا
الأخبار
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جاءت تصريحات بيسكوف هذه، في برنامج تلفزيوني يبث على قناة "روسيا 1"، وأضاف بيسكوف: "أوكرانيا، على الأرجح، تسعى لمحاولة أخرى لبدء حل عسكري لمشكلتها الخاصة، لخلق مصيبة أخرى لنفسها ولكل شخص في أوروبا. هذا ما تسعى إليه أوكرانيا. وهي تسعى إليه على الأرجح، تحت ستار تدريبات الناتو هذه. سفن الناتو في البحر الأسود - جنود أمريكيون وبريطانيون في المنطقة، يوجد منهم المزيد والمزيد. هذا ما تسعى إليه أوكرانيا. وسيكون له عواقب وخيمة".وكان بيسكوف قد صرح، في وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمد أوكرانيا بأحدث الأسلحة، وهو ما قد يشجع كييف على التفكير في حل مشكلة دونباس بالقوة.وأضاف بيسكوف: "وهذا ما يمكن اعتباره خطوط حمراء. وهنا تتخذ روسيا إجراءات حاسمة على هذه الخلفية، الشيء الذي يسجله بوضوح خصومنا في الغرب".
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روسيا, الأخبار

بيسكوف: أوكرانيا تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها تحت ستار مناورات "الناتو"

11:15 GMT 21.11.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أوكرانيا، تحت ستار مناورات "الناتو" في البحر الأسود، تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها الخاصة، لكنها يمكن أن تخلق كارثة أخرى لأوروبا بأكملها.
جاءت تصريحات بيسكوف هذه، في برنامج تلفزيوني يبث على قناة "روسيا 1"، وأضاف بيسكوف: "أوكرانيا، على الأرجح، تسعى لمحاولة أخرى لبدء حل عسكري لمشكلتها الخاصة، لخلق مصيبة أخرى لنفسها ولكل شخص في أوروبا. هذا ما تسعى إليه أوكرانيا. وهي تسعى إليه على الأرجح، تحت ستار تدريبات الناتو هذه. سفن الناتو في البحر الأسود - جنود أمريكيون وبريطانيون في المنطقة، يوجد منهم المزيد والمزيد. هذا ما تسعى إليه أوكرانيا. وسيكون له عواقب وخيمة".
وكان بيسكوف قد صرح، في وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمد أوكرانيا بأحدث الأسلحة، وهو ما قد يشجع كييف على التفكير في حل مشكلة دونباس بالقوة.
وتابع بيسكوف: "الأمريكيون ودول الناتو الأخرى يرسلون إلى هناك أحدث منظومات التسلح. كل هذا يشجع (الرؤوس الساخنة) في أوكرانيا على التفكير في محاولة حل مشكلة دونباس بالقوة، في ظل مراوحة اتفاقيات مينسك. أي القيام بخطوة أخرى تجاه كارثة ثانية".
وأضاف بيسكوف: "وهذا ما يمكن اعتباره خطوط حمراء. وهنا تتخذ روسيا إجراءات حاسمة على هذه الخلفية، الشيء الذي يسجله بوضوح خصومنا في الغرب".
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