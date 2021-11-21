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https://arabic.sputniknews.com/20211121/تقارير-بايدن-يخبر-حلفائه-أنه-سيرشح-نفسه-لإعادة-انتخابه-في-2024-1050764609.html
تقارير: بايدن يخبر حلفاءه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في 2024‏
تقارير: بايدن يخبر حلفاءه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في 2024‏
كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏ 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T12:20+0000
2021-11-21T12:36+0000
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الرئيس الأمريكي جو بايدن
دونالد ترامب
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وقال السيناتور السابق، كريس دود، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس السبت، إن "الشيء الوحيد الذي سمعه من بايدن هو قوله إنه يخطط للترشح مرة أخرى"، معربا عن سعادته لاتخاذه هذا القرار.وأردف رينديل: "بايدن لن يرشح نفسه من جديد إذا شعر أنه لا يستطيع القيام بالمهمة جسديا أو إدراكيا".وتجددت التساؤلات حول ما إذا كان سيرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئاسة من جديد في عام 2024 أو لا بعد حصوله على معدلات تأييد منخفضة.وأكد أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي الأمريكي، باري غودمان، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أنه يأمل أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات 2024، وذلك لأن "أي ديمقراطي قادر على هزيمته".وتابع غودمان الذي خدم في اللجنة المالية لجو بايدن لحملته لعام 2020:وتبلغ نسبة التأييد لبايدن 42.5 في المئة، ونسبة تصنيفه المعارض 51.8 في المئة، وفقا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع "فايف ثيرتي إيت".وأتم جو بايدن عامه الـ79، أمس السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا حتى الآن عن خوضه سابق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/نائبة-بايدن-تتمنى-أمنية-له-بعد-دخولها-التاريخ-1050762842.html
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الأخبار, العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب

تقارير: بايدن يخبر حلفاءه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في 2024‏

12:20 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 12:36 GMT 21.11.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
تابعنا عبر
كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏
وقال السيناتور السابق، كريس دود، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس السبت، إن "الشيء الوحيد الذي سمعه من بايدن هو قوله إنه يخطط للترشح مرة أخرى"، معربا عن سعادته لاتخاذه هذا القرار.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
نائبة بايدن تتمنى أمنية له بعد دخولها التاريخ
21 نوفمبر, 07:02 GMT
وأردف رينديل: "بايدن لن يرشح نفسه من جديد إذا شعر أنه لا يستطيع القيام بالمهمة جسديا أو إدراكيا".
وتجددت التساؤلات حول ما إذا كان سيرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئاسة من جديد في عام 2024 أو لا بعد حصوله على معدلات تأييد منخفضة.
وأكد أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي الأمريكي، باري غودمان، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أنه يأمل أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات 2024، وذلك لأن "أي ديمقراطي قادر على هزيمته".
وتابع غودمان الذي خدم في اللجنة المالية لجو بايدن لحملته لعام 2020:
"في نهاية المطاف، لن يقوم الناس باختيار الطاغية في السلطة مرة أخرى".
وتبلغ نسبة التأييد لبايدن 42.5 في المئة، ونسبة تصنيفه المعارض 51.8 في المئة، وفقا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع "فايف ثيرتي إيت".
وأتم جو بايدن عامه الـ79، أمس السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".
ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا حتى الآن عن خوضه سابق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.
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