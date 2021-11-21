https://arabic.sputniknews.com/20211121/حمدوك-لدي-كامل-الحرية-في-اختيار-الحكومة-المقبلة-وهكذا-يجب-أن-تكون-عقيدة-الجيش-1050769015.html

حمدوك: لدي كامل الحرية في اختيار الحكومة المقبلة وهكذا يجب أن تكون عقيدة الجيش

حمدوك: لدي كامل الحرية في اختيار الحكومة المقبلة وهكذا يجب أن تكون عقيدة الجيش

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الاتفاق الذي أبرمه مع الجيش في وقت سابق اليوم الأحد، يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

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وأضاف حمدوك في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية، أن الحكومة المقابلة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي.. وأنها ستكون حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة.وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يتمنى التوافق على حكومة كفاءات تنجز مهاما محددة أولها الاستحقاق الانتخابي. مشيرا إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو/ تموز 2023.وأوضح حمدوك أنه تواصل مع طيف واسع من القوى السياسية أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية.وكشف رئيس الوزراء السوداني أن الاتفاق الجديد نتاج العديد من المبادرات التي تبلورت في الفترة الأخيرة، وأن بناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر.واعتبر حمدوك أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية.وشدد علىوعن الجيش السوداني، أكد حمدوك أنه من الأهمية قيام جيش قومي واحد في السودان بعقيدة موحدة.واختتم حمدوك قائلا، إن الاتفاق قائم على إيقاف نزيف الدم... التظاهر السلمي حق مشروع انتزعه السودانيون.وكان الجيش قد أعاد حمدوك إلى منصبه في وقت سابق اليوم، ضمن اتفاق سياسي ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من اضطرابات دامية أعقبت انقلابا عسكريا.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/السعودية-والكويت-والبحرين-ترحب-باتفاق-المرحلة-الانتقالية-في-السودان-1050768784.html

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