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دولة خليجية تحذر مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر... فيديو
دولة خليجية تحذر مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر... فيديو
حذرت دولة خليجية مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر، مشيرة إلى أنها سجلت أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مئوية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وقال الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد عادل قازنلي، في تصريحات مع قناة "الإخبارية" السعودية، إن حالة الطقس ستكون محملة بهطول الأمطار وزخات البرد، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بعودة الرياح الشمالية الباردة.وأوضح قازنلي، أن "محافظة طريف، وقرية القريات، في منطقة الجوف سجلتا أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مئوية"، متوقعا أن تقل درجات الحرارة إلى مادون الصفر درجة مئوية.وختم تصريحاته بالتأكيد على أن تساقط الثلوج يبدأ على جبل اللوز والمرتفعات شمالي المملكة في آخر فصل الشتاء.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر موقع سبوتنيك.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

دولة خليجية تحذر مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر... فيديو

14:11 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 14:16 GMT 21.11.2021)
© AP Photo / Hassan Ammarثلوج في السعودية
ثلوج في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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حذرت دولة خليجية مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر، مشيرة إلى أنها سجلت أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مئوية.
وقال الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد عادل قازنلي، في تصريحات مع قناة "الإخبارية" السعودية، إن حالة الطقس ستكون محملة بهطول الأمطار وزخات البرد، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بعودة الرياح الشمالية الباردة.
وأوضح قازنلي، أن "محافظة طريف، وقرية القريات، في منطقة الجوف سجلتا أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مئوية"، متوقعا أن تقل درجات الحرارة إلى مادون الصفر درجة مئوية.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن تساقط الثلوج يبدأ على جبل اللوز والمرتفعات شمالي المملكة في آخر فصل الشتاء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر موقع سبوتنيك.
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