https://arabic.sputniknews.com/20211121/عون-أتابع-السعي-لحل-الأزمة-المستجدة-مع-السعودية-وعدد-من-دول-الخليج--1050768256.html

عون: أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع السعودية وعدد من دول الخليج

عون: أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع السعودية وعدد من دول الخليج

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، إن الأزمة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان، وإلى تداعيات... 21.11.2021, سبوتنيك عربي

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واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211115/طلقة-في-الهواء-جورج-قرداحي-يتحدث-عن-استقالته-والأزمة-مع-الخليج-1050713608.html

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