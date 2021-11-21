تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/فرنسا-تطلب-من-رئيس-بوركينا-فاسو-التدخل-لإنهاء-احتجاج-يعرقل-سير-قافلة-عسكرية-1050769684.html
فرنسا تطلب من رئيس بوركينا فاسو التدخل لإنهاء احتجاج يعرقل سير قافلة عسكرية
فرنسا تطلب من رئيس بوركينا فاسو التدخل لإنهاء احتجاج يعرقل سير قافلة عسكرية
طلبت فرنسا من رئيس بوركينا فاسو، اليوم الأحد، التدخل بعد أن منع محتجون معارضون لدور باريس في صراع إقليمي مع إسلاميين متشددين مرور قافلة عسكرية فرنسية كانت في... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T23:14+0000
2021-11-21T23:14+0000
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050769655_0:52:3071:1788_1920x0_80_0_0_0aa5ea788d5def22fda047d26826392d.jpg
ويتزايد الشعور بالغضب في المستعمرة الفرنسية السابقة بسبب عجز بوركينا فاسو والقوات الدولية عن وقف تصاعد عنف الإسلاميين المتشددين.وتكبدت قوات الأمن يوم الأحد الماضي أفدح خسائرها منذ سنوات عندما قتل مسلحون 49 ضابطا بالشرطة العسكرية وأربعة مدنيين.وقال مراسل لرويترز إن المئات احتشدوا لسد الطريق الذي تمر فيه العربات المدرعة الفرنسية في مدينة كايا. وكان أحدهم يحمل لافتة مكتوبا عليها "كايا تطلب من جيش فرنسا العودة إلى بلده".وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في تصريحات لقناة إل.سي.آي التلفزيونية اليوم الأحد، إن محرضين يثيرون المشاعر المناوئة لفرنسا، معبرا عن أمله في أن تعمل السلطات في بوركينا فاسو لإيجاد حل.ومضى قائلا "أوضحنا للرئيس (روك) كابوريه أننا نود أن يجد حلا للوضع القائم في كايا، وأعتقد أنه سيجد الحل".
https://arabic.sputniknews.com/20211119/سكان-بوركينا-فاسو-يقطعون-طريق-القوات-الفرنسية-ويمنعوا-تقدمها-نحو-النيجر-1050755877.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050769655_0:0:3071:1931_1920x0_80_0_0_e171298f42926a1872023123a542a5ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار

فرنسا تطلب من رئيس بوركينا فاسو التدخل لإنهاء احتجاج يعرقل سير قافلة عسكرية

23:14 GMT 21.11.2021
© REUTERS / ANNE MIMAULTمحتجون في بوركينا فاسو
محتجون في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / ANNE MIMAULT
تابعنا عبر
طلبت فرنسا من رئيس بوركينا فاسو، اليوم الأحد، التدخل بعد أن منع محتجون معارضون لدور باريس في صراع إقليمي مع إسلاميين متشددين مرور قافلة عسكرية فرنسية كانت في طريقها إلى النيجر يوم الجمعة.
ويتزايد الشعور بالغضب في المستعمرة الفرنسية السابقة بسبب عجز بوركينا فاسو والقوات الدولية عن وقف تصاعد عنف الإسلاميين المتشددين.
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
سكان بوركينا فاسو يقطعون طريق القوات الفرنسية ويمنعوا تقدمها نحو النيجر
19 نوفمبر, 19:15 GMT
وتكبدت قوات الأمن يوم الأحد الماضي أفدح خسائرها منذ سنوات عندما قتل مسلحون 49 ضابطا بالشرطة العسكرية وأربعة مدنيين.
وقال مراسل لرويترز إن المئات احتشدوا لسد الطريق الذي تمر فيه العربات المدرعة الفرنسية في مدينة كايا. وكان أحدهم يحمل لافتة مكتوبا عليها "كايا تطلب من جيش فرنسا العودة إلى بلده".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في تصريحات لقناة إل.سي.آي التلفزيونية اليوم الأحد، إن محرضين يثيرون المشاعر المناوئة لفرنسا، معبرا عن أمله في أن تعمل السلطات في بوركينا فاسو لإيجاد حل.
ومضى قائلا "أوضحنا للرئيس (روك) كابوريه أننا نود أن يجد حلا للوضع القائم في كايا، وأعتقد أنه سيجد الحل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"