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https://arabic.sputniknews.com/20211121/فيل-يتسلق-سورا-حديديا-في-مشهد-مثير-فيديو-1050765295.html
فيل يتسلق سورا حديديا في مشهد مثير... فيديو
فيل يتسلق سورا حديديا في مشهد مثير... فيديو
أثار مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل موجة من ردود الأفعال وكان بطله فيل تسلق سورا حديديا. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T13:28+0000
2021-11-21T13:28+0000
2021-11-21T13:28+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع المصور الذي تم تصويره بالقرب من محمية "Nagarahole Tiger" في ولاية كارناتاكا الهندية، فيلًا وهو يتسلق سورا حديديا للعبور إلى الطرف الثاني.حيث قام بالتسلق على السور ليضع نصفه الأمامي على الطرف الثاني ويبدأ بدفع نفسه باستخدام قدميه لتسلق السور.وليتمكن الفيل من تسلق السور ومتابعة طريقه، في مشهد أشاد به الكثير من رواد مواقع التواصل لسرعة تسلقه للسور.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيل يتسلق سورا حديديا في مشهد مثير... فيديو
أثار مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل موجة من ردود الأفعال وكان بطله فيل تسلق سورا حديديا.
ويظهر المقطع المصور الذي تم تصويره بالقرب من محمية "Nagarahole Tiger" في ولاية كارناتاكا الهندية، فيلًا وهو يتسلق سورا حديديا للعبور إلى الطرف الثاني.
حيث قام بالتسلق على السور ليضع نصفه الأمامي على الطرف الثاني ويبدأ بدفع نفسه باستخدام قدميه لتسلق السور.
وليتمكن الفيل من تسلق السور ومتابعة طريقه، في مشهد أشاد به الكثير من رواد مواقع التواصل لسرعة تسلقه للسور.