نادي الفيديو

تقول جماعة يهودية إن العجل الأحمر، الذي ولد في إسرائيل لأول مرة منذ ألفي عام، هو علامة تبشر بقدوم نبي، ويعتقد المسيحيون أن بعد قدومه ستأتي نهاية العالم.