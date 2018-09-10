نادي الفيديو

وقع الحادث الغريب فبل بضعة أيام في حفل زفاف في مدينة شيانينغ (مقاطعة هوبي، الصين)، حيث قام الحضور بتصوير ما حصل هناك.
وثق زوار محمية كروغر الشهيرة في جنوب أفريقيا، أثناء رحلة سفاري، مواجه بين تمساح وأسد كادت أن تنهي حياة الأخير.
فقدت مضيفة طيران في الصين وظيفتها بغد أن قام صديقها بطلب يدها على متن الطائرة.
نشر سكان مدينة شافتسبري البريطانية فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد مشهدا غريبا.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد كلبا شجاعا واجه دب قطبي ضخم وأجبره على الهروب.
نشر سائح مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد شبح "حارس القلعة" في مدينة هامبشاير البريطانية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قيام شاب روسي بالاعتذار من زوجته بطريقة غريبة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعصار "فلورنس" الذي يضرب أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.
انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يوثق لحظة انهيار جزء من جبل صخري على السياح في جزيرة زاكينثوس اليونانية.
تداول نشطاء على شبكة الإنترنت مقطع فيديو لرجل يحمل أرنبا بكلتا يديه نظرا لحجمه الكبير.
نجح العداء السابق، لاعب كرة القدم الحالي أوساين بولت، في الفوز بسباق من نوع خاص حيث جرت فعالياته في الهواء في ظل غياب واضح للجاذبية الأرضية.
قام دراج بريطاني يدعى آندي داينز، بنشر مقطع فيديو قام بتصويره في وقت سابق من هذا العام، لسيارة تتجاوزه على الطريق السريع ثم تعرضت لحادث مروع بعد ذلك.
نشرت قناة "الطقس" الأمريكية فيديو توضيحيا عما يمكن أن يحدثه إعصار "فلورنس" الذي يضرب أجزاءً واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية.
يقوم الطبيب المساعد، المتخصص في جراحة الأعصاب لدى الصغار، الأمريكي توني أدكينز، باتباع علاج طبي جديد يدخل من خلاله الفرح للأطفال الذين يعانون من أمراض في الأعصاب.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سقوط بوابة تزن حوالي 300 كلغ على حارس أمن.
التقطت الكاميرا على متن الطائرة الأمريكية لقطات فريدة من نوعها، حيث وصلت الطائرة، التي كانت تحلق عبر سحب داكنة، إلى مركز إعصار "فلورنس".
تقول جماعة يهودية إن العجل الأحمر، الذي ولد في إسرائيل لأول مرة منذ ألفي عام، هو علامة تبشر بقدوم نبي، ويعتقد المسيحيون أن بعد قدومه ستأتي نهاية العالم.
قامت لبؤة بمحاولات عديدة يائسة لجذب انتباه الأسد.
قام ثلاثة أطفال بإنقاذ كلب بعد أن التفت أفعى أناكوندا حوله، في محاولة منها لخنقه.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوجين وهما يحطمان سياراتيهما، في أحد شوارع تايلاند، بعد احتدام الشجار بينهما، بسبب تهمة الخيانة.
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