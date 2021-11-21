تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211121/لقاح-الأطفال-ضد-كورونا-يصل-إلى-إسرائيل-ونجل-بينيت-أول-المجربين-1050766491.html
لقاح الأطفال ضد كورونا يصل إلى إسرائيل ونجل بينيت أول المجربين
لقاح الأطفال ضد كورونا يصل إلى إسرائيل ونجل بينيت أول المجربين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11، ستبدأ في إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد تسليم... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:02+0000
2021-11-21T15:02+0000
2021-11-21T15:02+0000
مجتمع
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604600_0:0:3121:1765_1920x0_80_0_0_480ba0e46aabc64ff1a42f00d86b0176.jpg
وقال بينيت في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء: "في الأيام الأخيرة، قبيل حملة التطعيم، التي ستبدأ يوم الثلاثاء، تم تسليم العديد من جرعات لقاح الأطفال إلى إسرائيل، وبكميات كبيرة جدًا".وأضاف: "تم تصنيعها بالفعل لملايين الأطفال حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. اللقاح آمن وفعال للحفاظ على صحة أطفالنا".وأكد رئيس الوزراء أن نجله دافيد سيكون من أوائل الذين يتلقون التطعيم، معربا عن أمله في أن "يفعل كل الآباء الإسرائيليين، وبالطبع الوزراء الذين لديهم أبناء أو أحفاد في السن المناسب، الشيء نفسه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604600_0:0:3121:1961_1920x0_80_0_0_3c62d2fa525684148b16c9fdce89e0bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, الأخبار, العالم
لقاح الأطفال ضد كورونا يصل إلى إسرائيل ونجل بينيت أول المجربين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11، ستبدأ في إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد تسليم لقاحات الأطفال للبلاد.
وقال بينيت في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء: "في الأيام الأخيرة، قبيل حملة التطعيم، التي ستبدأ يوم الثلاثاء، تم تسليم العديد من جرعات لقاح الأطفال إلى إسرائيل، وبكميات كبيرة جدًا".
وأضاف: "تم تصنيعها بالفعل لملايين الأطفال حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. اللقاح آمن وفعال للحفاظ على صحة أطفالنا".
وأكد رئيس الوزراء أن نجله دافيد سيكون من أوائل الذين يتلقون التطعيم، معربا عن أمله في أن "يفعل كل الآباء الإسرائيليين، وبالطبع الوزراء الذين لديهم أبناء أو أحفاد في السن المناسب، الشيء نفسه".