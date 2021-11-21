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لقاح الأطفال ضد كورونا يصل إلى إسرائيل ونجل بينيت أول المجربين
لقاح الأطفال ضد كورونا يصل إلى إسرائيل ونجل بينيت أول المجربين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11، ستبدأ في إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد تسليم... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:02+0000
2021-11-21T15:02+0000
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وقال بينيت في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء: "في الأيام الأخيرة، قبيل حملة التطعيم، التي ستبدأ يوم الثلاثاء، تم تسليم العديد من جرعات لقاح الأطفال إلى إسرائيل، وبكميات كبيرة جدًا".وأضاف: "تم تصنيعها بالفعل لملايين الأطفال حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. اللقاح آمن وفعال للحفاظ على صحة أطفالنا".وأكد رئيس الوزراء أن نجله دافيد سيكون من أوائل الذين يتلقون التطعيم، معربا عن أمله في أن "يفعل كل الآباء الإسرائيليين، وبالطبع الوزراء الذين لديهم أبناء أو أحفاد في السن المناسب، الشيء نفسه".
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مجتمع, الأخبار, العالم

لقاح الأطفال ضد كورونا يصل إلى إسرائيل ونجل بينيت أول المجربين

15:02 GMT 21.11.2021
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11، ستبدأ في إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد تسليم لقاحات الأطفال للبلاد.
وقال بينيت في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء: "في الأيام الأخيرة، قبيل حملة التطعيم، التي ستبدأ يوم الثلاثاء، تم تسليم العديد من جرعات لقاح الأطفال إلى إسرائيل، وبكميات كبيرة جدًا".
وأضاف: "تم تصنيعها بالفعل لملايين الأطفال حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. اللقاح آمن وفعال للحفاظ على صحة أطفالنا".
وأكد رئيس الوزراء أن نجله دافيد سيكون من أوائل الذين يتلقون التطعيم، معربا عن أمله في أن "يفعل كل الآباء الإسرائيليين، وبالطبع الوزراء الذين لديهم أبناء أو أحفاد في السن المناسب، الشيء نفسه".
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