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مصر ترد على أنباء إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل
مصر ترد على أنباء إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل
حسمت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنه سيتم إجراء ‏امتحانات الصفين الأول والثاني من المنازل.‏ 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أنه لا صحة لتلك الأخبار المتداولة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الأمر.وتابعت أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات، لضمان عدم إصابة الطلبة بأي عدوى.وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في مصر من يوم السبت الموافق 5 فبراير/ شباط 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير 2022 وحتى الخميس 9 يونيو/ حزيران 2022"من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن تعليقها الدراسة في 7 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والقليوبية ومرسى مطروح والإسكندرية والمنوفية.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك
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الأخبار, العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر ترد على أنباء إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل

10:17 GMT 21.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHطلاب الثانوية العامة في مصر يرتدون أقنعة واقية أثناء حضورهم في اليوم الأول من الامتحانات وسط مخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا
طلاب الثانوية العامة في مصر يرتدون أقنعة واقية أثناء حضورهم في اليوم الأول من الامتحانات وسط مخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حسمت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنه سيتم إجراء ‏امتحانات الصفين الأول والثاني من المنازل.‏
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أنه لا صحة لتلك الأخبار المتداولة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الأمر.
طلاب الثانوية العامة في مصر يرتدون أقنعة واقية أثناء حضورهم في اليوم الأول من الامتحانات وسط مخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2021
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وتابعت أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات، لضمان عدم إصابة الطلبة بأي عدوى.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في مصر من يوم السبت الموافق 5 فبراير/ شباط 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير 2022 وحتى الخميس 9 يونيو/ حزيران 2022"
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن تعليقها الدراسة في 7 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والقليوبية ومرسى مطروح والإسكندرية والمنوفية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك
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