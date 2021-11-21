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https://arabic.sputniknews.com/20211121/وزير-المالية-الفرنسي-يعلن-عن-مشروعات-لـالطاقة-المتجددة-مع-الإمارات-1050767005.html
وزير المالية الفرنسي يعلن عن مشروعات لـ"الطاقة المتجددة" مع الإمارات
وزير المالية الفرنسي يعلن عن مشروعات لـ"الطاقة المتجددة" مع الإمارات
أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، عن مشروعات جديدة لبلاده مع الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:59+0000
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وحسب تصريحات له، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد: "باريس ستعمل مع الإمارات على مشروعات جديدة في قطاع الطاقة منها الطاقة المتجددة ووقود الهيدروجين".وعلل لو مير عمل بلاده على تلك المشروعات بأنها تستهدف "الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050"، مؤكدا أنه هدف مهم، وأن بلاده ترغب في "العمل مع الإمارات بشأن مكافحة تغير المناخ".تصريحات لو مير جاءت خلال زيارة له إلى الإمارات تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين، تشمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات كالفضاء والطاقة.ودعا لو مير إلى مزيد من التعاون، مع دخول الاقتصاد الفرنسي مرحلة التعافي بعد جائحة كورونا.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك
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وزير المالية الفرنسي يعلن عن مشروعات لـ"الطاقة المتجددة" مع الإمارات
أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، عن مشروعات جديدة لبلاده مع الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وحسب تصريحات له، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد: "
باريس ستعمل مع الإمارات على مشروعات
جديدة في قطاع الطاقة منها الطاقة المتجددة ووقود الهيدروجين".
وعلل لو مير عمل بلاده على تلك المشروعات بأنها تستهدف "الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050"، مؤكدا أنه هدف مهم، وأن بلاده ترغب في "العمل مع الإمارات بشأن مكافحة تغير المناخ".
تصريحات لو مير جاءت خلال زيارة له إلى الإمارات تستغرق يومين، يجري خلالها
مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين
، تشمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات كالفضاء والطاقة.
ودعا لو مير إلى مزيد من التعاون، مع دخول الاقتصاد الفرنسي مرحلة التعافي بعد جائحة كورونا.
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