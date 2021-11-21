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وكالة: الجيش السوداني يرفع القيود عن تحركات حمدوك
وكالة: الجيش السوداني يرفع القيود عن تحركات حمدوك
أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، رفع الإقامة الجبرية عنه. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وقال المكتب إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم، بحسب "رويترز".جاء ذلك بعد إعلان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.وقال ناصر إن القوات المسلحة سيتعهد لحمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات.وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.وقال السياسي السوداني إنه شارك في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، تم التوصل خلاله إلى اتفاق.وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.يأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.ولاقت الإجراءات انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/قوى-الحرية-والتغيير-بالسودان-لسنا-معنيين-بأي-اتفاق-مع-الجيش-1050763356.html
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الأخبار, العالم العربي

وكالة: الجيش السوداني يرفع القيود عن تحركات حمدوك

11:15 GMT 21.11.2021
© AP Photo / Abdalla Hamdokرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Abdalla Hamdok
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أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، رفع الإقامة الجبرية عنه.
وقال المكتب إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم، بحسب "رويترز".
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
قوى الحرية والتغيير في السودان: لسنا معنيين بأي اتفاق مع الجيش
21 نوفمبر, 08:46 GMT
جاء ذلك بعد إعلان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وقال ناصر إن القوات المسلحة سيتعهد لحمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات.
وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
وقال السياسي السوداني إنه شارك في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، تم التوصل خلاله إلى اتفاق.
وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.
يأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
ولاقت الإجراءات انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
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