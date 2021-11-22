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أدميرال روسي يعلن سبب هلاك غواصة "كورسك"
أدميرال روسي يعلن سبب هلاك غواصة "كورسك"
كان تصادم مع غواصة تابعة لحلف شمال الأطلسي سبب الحادث المفجع الذي تعرضت له غواصة "كورسك" الروسية في عام 2000. أعلن ذلك الأدميرال الروسي فياتشيسلاف بوبوف. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T06:31+0000
2021-11-22T06:31+0000
روسيا
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وغرقت غواصة "كورس" في 12 أغسطس/آب 2000، في بحر بارينتس. وقيل في رواية رسمية إن الحادث الذي تعرضت له غواصة "كورسك" التابعة لأسطول الشمال وقع نتيجة انفجار أحد الطوربيدات الموجودة على متن الغواصة.وكشف الأميرال بوبوف، وهو قائد أسطول الشمال في ذلك الحين، لوكالة "سبوتنيك" أخيرا، أن ما حدث لغواصة "كورسك" نتج عن حادث تصادم مع إحدى غواصات حلف شمال الأطلسي(الناتو) التي كانت تتابع الغواصة الروسية. وكانت غواصة الناتو هي السبب، حيث لم تتمكن من الالتزام بالمسافة الآمنة بينها وبين غواصة "كورسك".وقال الأميرال بوبوف إنه يعرف اسم غواصة الناتو التي اصطدمت بها غواصة "كورسك"، ولكنه لا يستطيع أن يبوح به.وكانت غواصتا "ممفيس" و"توليدو" الأمريكيتان وغواصة "سبلينديد" البريطانية موجودة في مكان وقوع الحادث، حسب مصادر إعلامية.وأفاد موقع "نيوز24" الإخباري أن وزارة الدفاع الروسية قدمت طلبًا للسماح لها بتفتيش الغواصات المذكورة، ولكن طلبها قوبل بالرفض.وأشار الأميرال بوبوف إلى أن غواصة الناتو التي تسببت في غرق غواصة "كورسك" لم تستطع التحرك بسبب الإصابات التي لحقت بها وقضت بعض الوقت في استعادة القدرة على التحرك، ثم توجهت إلى قاعدتها وكشفتها طائرة روسية عند شواطئ النرويج.
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أدميرال روسي يعلن سبب هلاك غواصة "كورسك"

06:31 GMT 22.11.2021
© Sputnik . A. Steshanov / الذهاب إلى بنك الصورغواصة
غواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . A. Steshanov
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كان تصادم مع غواصة تابعة لحلف شمال الأطلسي سبب الحادث المفجع الذي تعرضت له غواصة "كورسك" الروسية في عام 2000. أعلن ذلك الأدميرال الروسي فياتشيسلاف بوبوف.
وغرقت غواصة "كورس" في 12 أغسطس/آب 2000، في بحر بارينتس. وقيل في رواية رسمية إن الحادث الذي تعرضت له غواصة "كورسك" التابعة لأسطول الشمال وقع نتيجة انفجار أحد الطوربيدات الموجودة على متن الغواصة.
وكشف الأميرال بوبوف، وهو قائد أسطول الشمال في ذلك الحين، لوكالة "سبوتنيك" أخيرا، أن ما حدث لغواصة "كورسك" نتج عن حادث تصادم مع إحدى غواصات حلف شمال الأطلسي(الناتو) التي كانت تتابع الغواصة الروسية. وكانت غواصة الناتو هي السبب، حيث لم تتمكن من الالتزام بالمسافة الآمنة بينها وبين غواصة "كورسك".
وقال الأميرال بوبوف إنه يعرف اسم غواصة الناتو التي اصطدمت بها غواصة "كورسك"، ولكنه لا يستطيع أن يبوح به.
وكانت غواصتا "ممفيس" و"توليدو" الأمريكيتان وغواصة "سبلينديد" البريطانية موجودة في مكان وقوع الحادث، حسب مصادر إعلامية.
وأفاد موقع "نيوز24" الإخباري أن وزارة الدفاع الروسية قدمت طلبًا للسماح لها بتفتيش الغواصات المذكورة، ولكن طلبها قوبل بالرفض.
وأشار الأميرال بوبوف إلى أن غواصة الناتو التي تسببت في غرق غواصة "كورسك" لم تستطع التحرك بسبب الإصابات التي لحقت بها وقضت بعض الوقت في استعادة القدرة على التحرك، ثم توجهت إلى قاعدتها وكشفتها طائرة روسية عند شواطئ النرويج.
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