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الحرس الثوري يتحدث عن مواجهة بين سفن حربية أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج
الحرس الثوري يتحدث عن مواجهة بين سفن حربية أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج
أكدت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، "أنهم عاهدوا أنفسهم على أن لا يسمحوا للأعداء بانتهاك المياه الإقليمية للبلاد أبدا"، مشيرة إلى أنها وقفت خلال عمليات... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:27+0000
2021-11-22T14:27+0000
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وأضاف الأدميرال تنكسيري، أن "القوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري دخلت الناقلة وسيطرت عليها في أقصر فترة زمنية ممكنة"، مشيرا إلى أن "سفينتين حربيتين أمريكيتين تدخلتا لإنقاذ الناقلة إلا أنهما لم تصمدا أمام 3 زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، واضطرتا للتراجع أمامها".وختم قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، تصريحاته بالتأكيد على أن "الحرس الثوري يراقب عن كثب تحركات قوات العدو في مياه المنطقة، ولن يسمح أبدا بالاعتداء على مصالح البلاد وانتهاك مياهها الإقليمية".وكان الأدميرال علي رضا تنكسيري، كشف أمس الأحد، عن تلقي الأمريكيين العديد من الصفعات في الخليج خلال الاشتباكات مع البحرية الإيرانية.ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال تنكسيري كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين، والتي أكد خلالها أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بتسديد 9 صفعات للأمريكيين لا تُنسى لهم، وأنهم أدركوا سيادة إيران البحرية.وأوضح تنكسيري أن بحرية الحرس الثوري سقط فيها 9 مقاتلين في معارك مختلفة ومباشرة مع الأمريكيين، بهدف الدفاع عن سيادة إيران في الخليج، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن بعض هذه الاشتباكات في وسائل الإعلام، دون ذكره السبب وراء عدم الإفصاح عن هذه الاشتباكات مع الجانب الأمريكي.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211120/انضمام-سفن-جديدة-إلى-القوة-البحریة-للحرس-الثوری-ما-علاقتها-بقاسم-سلیمانی-1050761814.html
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الأخبار, العالم, أخبار إيران

الحرس الثوري يتحدث عن مواجهة بين سفن حربية أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج

14:27 GMT 22.11.2021
© AFP 2021 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
أكدت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، "أنهم عاهدوا أنفسهم على أن لا يسمحوا للأعداء بانتهاك المياه الإقليمية للبلاد أبدا"، مشيرة إلى أنها وقفت خلال عمليات "ربيع" بثلاثة زوارق أمام سفينتين حربيتين أمريكيتين ولم تسمح بسرقة شحنة النفط الإيرانية.
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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20 نوفمبر, 21:48 GMT
وأضاف الأدميرال تنكسيري، أن "القوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري دخلت الناقلة وسيطرت عليها في أقصر فترة زمنية ممكنة"، مشيرا إلى أن "سفينتين حربيتين أمريكيتين تدخلتا لإنقاذ الناقلة إلا أنهما لم تصمدا أمام 3 زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، واضطرتا للتراجع أمامها".
وختم قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، تصريحاته بالتأكيد على أن "الحرس الثوري يراقب عن كثب تحركات قوات العدو في مياه المنطقة، ولن يسمح أبدا بالاعتداء على مصالح البلاد وانتهاك مياهها الإقليمية".
وكان الأدميرال علي رضا تنكسيري، كشف أمس الأحد، عن تلقي الأمريكيين العديد من الصفعات في الخليج خلال الاشتباكات مع البحرية الإيرانية.
ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال تنكسيري كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين، والتي أكد خلالها أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بتسديد 9 صفعات للأمريكيين لا تُنسى لهم، وأنهم أدركوا سيادة إيران البحرية.
وأوضح تنكسيري أن بحرية الحرس الثوري سقط فيها 9 مقاتلين في معارك مختلفة ومباشرة مع الأمريكيين، بهدف الدفاع عن سيادة إيران في الخليج، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن بعض هذه الاشتباكات في وسائل الإعلام، دون ذكره السبب وراء عدم الإفصاح عن هذه الاشتباكات مع الجانب الأمريكي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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