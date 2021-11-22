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https://arabic.sputniknews.com/20211122/حظر-حساب-رئيس-إنستغرام-على-التطبيق-1050774544.html
حظر حساب رئيس إنستغرام على التطبيق
حظر حساب رئيس إنستغرام على التطبيق
تعرض حساب رئيس تطبيق إنستغرام للحظر من على التطبيق ذاته، بعد أن قام شخص محتال بإرسال صور مزيفة تفيد بموت رئيس التطبيق. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن آدم موسيري، البالغ من العمر 38 عاما، وهو رئيس تطبيق إنستغرام التابع لشركة "ميتا"، أصبح غير قادر على الوصول إلى حسابه على  التطبيق، بعد أن نشر شخص ما نعيا مزيفا لفريق دعم  التطبيق.وفعّل فريق دعم إنستغرام خاصية "إحياء الذكرى " لحساب موسيري، وبمقتضى هذه الميزة تمنع إدارة التطبيق من إمكانية الوصول إلى حساب المتوفى، مع الاحتفاظ به كإحياء لذكراه.بهذه الطريقة تم تزييف وفاة موسيري من قبل "محتال" قال إنه كان يحاول زيادة الوعي بثغرات خاصية "إحياء الذكرى" في إنستغرام، حيث يمكن لأي شخص الإبلاغ عن وفاة شخص ما عبر التطبيق وإغلاق حسابه.وعلى الرغم من إنستغرام يطلب تقديم أدلة على وفاة صاحب الحساب لتفعيل خاصية إحياء الذكرى، إلا أنه لا يشترط أن تكون أدلة قوية أو رسمية، ومن الممكن أن يكتفي بتقديم نعي مكتوب ربما يكون مزيفا أو صورة.وتحدث المحتال تحت اسم مستعار "سينراي "، إلى موقع Motherboard ، وأوضح أنه قام ببساطة بإنشاء نعي مزيف لموسيري عبر الإنترنت، وتابع: "أجد أنه من السخف أن يسمح "إنستغرام لمثل هذه الأشياء بالحدوث على منصته". 
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مجتمع, الأخبار

حظر حساب رئيس إنستغرام على التطبيق

12:51 GMT 22.11.2021
CC0 / / إنستغرام
إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
CC0 / /
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تعرض حساب رئيس تطبيق إنستغرام للحظر من على التطبيق ذاته، بعد أن قام شخص محتال بإرسال صور مزيفة تفيد بموت رئيس التطبيق.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن آدم موسيري، البالغ من العمر 38 عاما، وهو رئيس تطبيق إنستغرام التابع لشركة "ميتا"، أصبح غير قادر على الوصول إلى حسابه على  التطبيق، بعد أن نشر شخص ما نعيا مزيفا لفريق دعم  التطبيق.
وفعّل فريق دعم إنستغرام خاصية "إحياء الذكرى " لحساب موسيري، وبمقتضى هذه الميزة تمنع إدارة التطبيق من إمكانية الوصول إلى حساب المتوفى، مع الاحتفاظ به كإحياء لذكراه.
بهذه الطريقة تم تزييف وفاة موسيري من قبل "محتال" قال إنه كان يحاول زيادة الوعي بثغرات خاصية "إحياء الذكرى" في إنستغرام، حيث يمكن لأي شخص الإبلاغ عن وفاة شخص ما عبر التطبيق وإغلاق حسابه.
وعلى الرغم من إنستغرام يطلب تقديم أدلة على وفاة صاحب الحساب لتفعيل خاصية إحياء الذكرى، إلا أنه لا يشترط أن تكون أدلة قوية أو رسمية، ومن الممكن أن يكتفي بتقديم نعي مكتوب ربما يكون مزيفا أو صورة.
وتحدث المحتال تحت اسم مستعار "سينراي "، إلى موقع Motherboard ، وأوضح أنه قام ببساطة بإنشاء نعي مزيف لموسيري عبر الإنترنت، وتابع: "أجد أنه من السخف أن يسمح "إنستغرام لمثل هذه الأشياء بالحدوث على منصته".
 
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