تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/مدرعات-أرماتا-الروسية-تقلب-الموازين-بتحول-جذري-1050775333.html
مدرعات "أرماتا" الروسية "تقلب الموازين" بتحول جذري
مدرعات "أرماتا" الروسية "تقلب الموازين" بتحول جذري
تواصل المؤسسات الدفاعية الروسية (صناعة الدفاع الروسية) العمل على تطوير وتصنيع أصناف مختلفة من المدرعات الجديدة بهدف حماية البلاد من أي تهديد خارجي. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:54+0000
2021-11-22T13:54+0000
رصد عسكري
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101822/05/1018220505_4:0:1915:1080_1920x0_80_0_0_1cbee14e4ab9362047a04f6537f8ceaf.jpg
وتركز روسيا على إنتاج ثلاثة أنواع من المدرعات، هي: "أرماتا" و"كورغانيتس 25" و"بوميرانغ".يشتمل نوع المدرعات "أرماتا" على دبابة "تي-14" التي تعد الدبابة الروسية الأكثر تقدما وتطورا في الوقت الراهن.ويُتوقع أن تبدأ روسيا تسلّم قواتها المسلحة نماذج عملية من مدرعات "أرماتا" في عام 2022  بعد أن تُجري الاختبار النهائي لها.حُددت مهمة مصنعي أصناف المدرعات الجديدة في تحويل مركبات المشاة القتالية "بي إم بي" وناقلات الجنود المدرعة "بي تي إر" إلى آلية عسكرية قتالية متعددة المهام لا تنقل المقاتلين وتوفر الدعم الناري لهم فحسب، بل تستطيع أيضا مكافحة مدرعات العدو وطائراته على ارتفاعات منخفضة.وأشارت صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إلى أن مصنعي أصناف المدرعات الجديدة سينجحون في تحقيق هذا الهدف وفقا لرؤية الخبراء. 
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101822/05/1018220505_100:0:1819:1080_1920x0_80_0_0_58659d6a719aa9dcab557ba5e08a01c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الأخبار

مدرعات "أرماتا" الروسية "تقلب الموازين" بتحول جذري

13:54 GMT 22.11.2021
© Armored Warfare: Armata Projectدبابة أرماتا الروسية
دبابة أرماتا الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Armored Warfare: Armata Project
تابعنا عبر
تواصل المؤسسات الدفاعية الروسية (صناعة الدفاع الروسية) العمل على تطوير وتصنيع أصناف مختلفة من المدرعات الجديدة بهدف حماية البلاد من أي تهديد خارجي.
وتركز روسيا على إنتاج ثلاثة أنواع من المدرعات، هي: "أرماتا" و"كورغانيتس 25" و"بوميرانغ".
يشتمل نوع المدرعات "أرماتا" على دبابة "تي-14" التي تعد الدبابة الروسية الأكثر تقدما وتطورا في الوقت الراهن.
وقد حصلت القوات المسلحة الروسية على نماذج تجريبية من مدرعات "أرماتا" التي ما زالت قيد الاختبار.
ويُتوقع أن تبدأ روسيا تسلّم قواتها المسلحة نماذج عملية من مدرعات "أرماتا" في عام 2022  بعد أن تُجري الاختبار النهائي لها.
حُددت مهمة مصنعي أصناف المدرعات الجديدة في تحويل مركبات المشاة القتالية "بي إم بي" وناقلات الجنود المدرعة "بي تي إر" إلى آلية عسكرية قتالية متعددة المهام لا تنقل المقاتلين وتوفر الدعم الناري لهم فحسب، بل تستطيع أيضا مكافحة مدرعات العدو وطائراته على ارتفاعات منخفضة.
ويخطط الخبراء على جعل المدرعة قادرة على الاضطلاع بمهامها أثناء الحركة أيضا عندما تسير على سطح الأرض والماء على نحو سواء، الأمر الذي يوفر لها قدرات فريدة جدا، خصوصا أنه يجب أن يتم التحكم في أسلحتها عن بعد، الأمر الذي قد يمنحها القدرة على قلب موازين المعركة.
وأشارت صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إلى أن مصنعي أصناف المدرعات الجديدة سينجحون في تحقيق هذا الهدف وفقا لرؤية الخبراء. 
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTمشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
09:31 GMTشاركنا برأيك... هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة:
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة