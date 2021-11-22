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وزير الصحة الألماني لمواطنيه: إما الحصول على اللقاح أو الإصابة بكورونا
وزير الصحة الألماني لمواطنيه: إما الحصول على اللقاح أو الإصابة بكورونا
قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الاثنين، إن "الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس ‏كورونا يعني أنه من المحتمل أن يكون كل شخص في البلاد لم يتم... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:37+0000
2021-11-22T15:37+0000
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وحث مواطنيه على التطعيم، بما في ذلك اللقاحات المعززة إذا حدثت الجولة الأولى من التطعيم قبل أكثر من 6 أشهر، وذلك من أجل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وفيما اعترف وزير الصحة الألماني أن البعض وصف رأيه السابق أنه "ساخر"، فقد أكد أن "هذه هي الحقيقة"، مبينا أنه "مع متحور "دلتا" شديد العدوى، فإن هذا أمر محتمل جدا، ولهذا السبب نوصي بالتطعيم بشكل عاجل للغاية".وأعلن أنه سيتم توفير حوالي 50 مليون جرعة من لقاحات "مودرنا" و"فايزر/ بيونتك" لبقية العام الحالي، من أجل السماح بالحصول على الجرعات الأولى أو الثانية أو الثالثة، حسب الضرورة، موضحا أنه من أجل تحقيق هذا فإن بلاده حجزت عشرات الملايين من الجرعات المخصصة من الأساس للدول الفقيرة.كما توقع ينس سبان، أن "يوافق الاتحاد الأوروبي على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في نهاية الأسبوع الحالي".وأردف أنوأظهرت الأرقام الرسمية، اليوم الاثنين، وجود أكثر من 30 ألف حالة مؤكدة جديدة في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها حوالي 50 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.ومن المتوقع أن تتجاوز ألمانيا هذا الأسبوع 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.وحذرت المستشفيات من أن قدرات وحدة العناية المركزة أوشكت على النفاد، وأنه يتعين نقل بعض المرضى إلى عيادات أخرى بعيدة.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فيروس كورونا عبر سبوتنيك
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وزير الصحة الألماني لمواطنيه: إما الحصول على اللقاح أو الإصابة بكورونا

15:37 GMT 22.11.2021
© REUTERS / POOLوزير الصحة الألماني ينس سبان
وزير الصحة الألماني ينس سبان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / POOL
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قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الاثنين، إن "الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس ‏كورونا يعني أنه من المحتمل أن يكون كل شخص في البلاد لم يتم تطعيمه قد أصيب بـ"كوفيد-19" بحلول نهاية الشتاء، وسيموت البعض من هؤلاء.‏
وحث مواطنيه على التطعيم، بما في ذلك اللقاحات المعززة إذا حدثت الجولة الأولى من التطعيم قبل أكثر من 6 أشهر، وذلك من أجل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
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"مع حلول نهاية هذا الشتاء سيكون كل شخص تقريبا في ألمانيا قد تم تطعيمه أو تعافى أو توفي".
وفيما اعترف وزير الصحة الألماني أن البعض وصف رأيه السابق أنه "ساخر"، فقد أكد أن "هذه هي الحقيقة"، مبينا أنه "مع متحور "دلتا" شديد العدوى، فإن هذا أمر محتمل جدا، ولهذا السبب نوصي بالتطعيم بشكل عاجل للغاية".
وأعلن أنه سيتم توفير حوالي 50 مليون جرعة من لقاحات "مودرنا" و"فايزر/ بيونتك" لبقية العام الحالي، من أجل السماح بالحصول على الجرعات الأولى أو الثانية أو الثالثة، حسب الضرورة، موضحا أنه من أجل تحقيق هذا فإن بلاده حجزت عشرات الملايين من الجرعات المخصصة من الأساس للدول الفقيرة.
كما توقع ينس سبان، أن "يوافق الاتحاد الأوروبي على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في نهاية الأسبوع الحالي".
وأردف أن
"الاتحاد الأوروبي سيبدأ في شحن اللقاحات المعدلة للأطفال الصغار في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع حصول ألمانيا في البداية على 2.4 مليون جرعة".
وأظهرت الأرقام الرسمية، اليوم الاثنين، وجود أكثر من 30 ألف حالة مؤكدة جديدة في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها حوالي 50 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تتجاوز ألمانيا هذا الأسبوع 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.
وحذرت المستشفيات من أن قدرات وحدة العناية المركزة أوشكت على النفاد، وأنه يتعين نقل بعض المرضى إلى عيادات أخرى بعيدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فيروس كورونا عبر سبوتنيك
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