وصرح البيت الأبيض، أن ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، سيتم الإفراج عنها، حسب وكالة "رويترز".وتابع بيان البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن، على استعداد لاتخاذ خطوات أخرى بشأن أسعار النفط إذا لزم الأمر.وتابع البيت الأبيض أن بايدن، "سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأمريكي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا".تعرف على أسعار النفط اليوم عبر "سبوتنيك".
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2021
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أسعار النفط اليوم
البيت الأبيض: بايدن يفرج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط