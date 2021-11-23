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البيت الأبيض: بايدن يفرج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
البيت الأبيض: بايدن يفرج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:41+0000
2021-11-23T12:41+0000
أسعار النفط اليوم
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وصرح البيت الأبيض، أن ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، سيتم الإفراج عنها، حسب وكالة "رويترز".وتابع بيان البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن، على استعداد لاتخاذ خطوات أخرى بشأن أسعار النفط إذا لزم الأمر.وتابع البيت الأبيض أن بايدن، "سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأمريكي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا".تعرف على أسعار النفط اليوم عبر "سبوتنيك".
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أسعار النفط اليوم

البيت الأبيض: بايدن يفرج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

12:41 GMT 23.11.2021
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وصرح البيت الأبيض، أن ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، سيتم الإفراج عنها، حسب وكالة "رويترز".
وتابع بيان البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن، على استعداد لاتخاذ خطوات أخرى بشأن أسعار النفط إذا لزم الأمر.
وتابع البيت الأبيض أن بايدن، "سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأمريكي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا".
تعرف على أسعار النفط اليوم عبر "سبوتنيك".
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