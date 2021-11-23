التحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء⁩

موسكو - سبوتنيك. وطالب التحالف، في بيان، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.هذا ولم ذكر البيان المواقع المستهدفة، لكنها مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
موسكو - سبوتنيك. وطالب التحالف، في بيان، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
هذا ولم ذكر البيان المواقع المستهدفة، لكنها مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.