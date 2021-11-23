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https://arabic.sputniknews.com/20211123/التحالف-العربي-بدء-تنفيذ-ضربات-جوية-لأهداف-عسكرية-مشروعة-في-صنعاء-1052660963.html
التحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء⁩
التحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء⁩
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. 23.11.2021, Sputnik عربي
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التحالف العربي
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موسكو - سبوتنيك. وطالب التحالف، في بيان، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.هذا ولم ذكر البيان المواقع المستهدفة، لكنها مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/اليمن-التحالف-العربي-يشن-غارات-جوية-على-مواقع-جماعة-أنصار-الله-في-صنعاء-1050779963.html
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التحالف العربي

التحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء⁩

23:51 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 00:13 GMT 24.11.2021)
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / HO
تابعنا عبر
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
موسكو - سبوتنيك. وطالب التحالف، في بيان، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
هذا ولم ذكر البيان المواقع المستهدفة، لكنها مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
اليمن... التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع جماعة "أنصار الله" في صنعاء
أمس, 07:47 GMT
بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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