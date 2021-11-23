التحالف يعلن مقتل 110 مسلحين من جماعة "أنصار الله" بعمليات في اليمن

القاهرة – سبوتنيك. وصرح التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأضاف: "الاستهدافات دمرت 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية".تأتي عمليات الاستهداف ضمن تصعيد التحالف العربي عملياته الجوية المساندة لقوات الجيش اليمني في محافظة مأرب الغنية بالنفط ومحيطها في مواجهة هجوم جماعة "أنصار الله" على المحافظة، بعد إحراز الجماعة تقدما ميدانيا خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.وتستخدم جماعة "أنصار الله" محافظة البيضاء في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" اليمنية، بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء.
القاهرة – سبوتنيك. وصرح التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف: "الاستهدافات دمرت 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية".
تأتي عمليات الاستهداف ضمن تصعيد التحالف العربي عملياته الجوية المساندة لقوات الجيش اليمني في محافظة مأرب الغنية بالنفط ومحيطها في مواجهة هجوم جماعة "أنصار الله" على المحافظة، بعد إحراز الجماعة تقدما ميدانيا خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.
وتستخدم جماعة "أنصار الله" محافظة البيضاء في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.