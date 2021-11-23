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https://arabic.sputniknews.com/20211123/التفاح-والبرتقال-أيهما-أفضل-لنظامك-الغذائي؟-1052424297.html
التفاح والبرتقال... أيهما أفضل لنظامك الغذائي؟
التفاح والبرتقال... أيهما أفضل لنظامك الغذائي؟
إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صحي، فلن يكون نظامك جيدًا بدون الفاكهة، التي تحتوي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:07+0000
2021-11-23T12:07+0000
تفاح
برتقال
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أكدت دراسة أجراها علماء من جامعة "هارفارد T.H"، أن تناول كمية كافية من الفاكهة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويعزز فقدان الوزن، ويحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل كامل، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest" الصحي.وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 12% فقط من المشاركين يتناولون احتياجهم الكافية من الفاكهة.وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، فإن التفاح والبرتقال من أفضل أنواع الفواكه التي يمكن تناولها.يقدم التفاح والبرتقال فوائد صحية مختلفةيحتوي البرتقال على فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك والكالسيوم بشكل أكبر من التفاح. مع وضع كل هذه القيمة الغذائية في الاعتبار، فليس من المستغرب أن يكون البرتقال والحمضيات الأخرى من بين الفاكهة الأكثر فائدة عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الوفاة والأمراض المزمنة.بينما يقدم التفاح نسبة عالية من الألياف وفيتامين K والمنغنيزيوم، وأكدت الدراسة أن التفاح أكثر فائدة من الحمضيات عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والوقاية من مرض السكري من النوع 2.حذرت الدراسة من الاعتماد على فاكهة واحدة فقط، لأن التنوع الغذائي أهم أسلوب يجب اتباعه كي تغطي جميع احتياجاتك الصحية.
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تفاح, برتقال

التفاح والبرتقال... أيهما أفضل لنظامك الغذائي؟

12:07 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورالبرتقال التفاح
البرتقال التفاح - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Илья Питалев
/
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إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صحي، فلن يكون نظامك جيدًا بدون الفاكهة، التي تحتوي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم.
أكدت دراسة أجراها علماء من جامعة "هارفارد T.H"، أن تناول كمية كافية من الفاكهة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويعزز فقدان الوزن، ويحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل كامل، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest" الصحي.
وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 12% فقط من المشاركين يتناولون احتياجهم الكافية من الفاكهة.
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، فإن التفاح والبرتقال من أفضل أنواع الفواكه التي يمكن تناولها.
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6 نوفمبر, 17:23 GMT
يقدم التفاح والبرتقال فوائد صحية مختلفة
يحتوي البرتقال على فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك والكالسيوم بشكل أكبر من التفاح. مع وضع كل هذه القيمة الغذائية في الاعتبار، فليس من المستغرب أن يكون البرتقال والحمضيات الأخرى من بين الفاكهة الأكثر فائدة عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الوفاة والأمراض المزمنة.
بينما يقدم التفاح نسبة عالية من الألياف وفيتامين K والمنغنيزيوم، وأكدت الدراسة أن التفاح أكثر فائدة من الحمضيات عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والوقاية من مرض السكري من النوع 2.
حذرت الدراسة من الاعتماد على فاكهة واحدة فقط، لأن التنوع الغذائي أهم أسلوب يجب اتباعه كي تغطي جميع احتياجاتك الصحية.
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