الصين: الجدل الدائر بشأن اختفاء لاعبة التنس بينغ شواي تم تضخيمه "بشكل خبيث"‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريحات للصحفيين إن "الجدل الدائر حول نجمة التنس بينغ شواي تم "تضخيمه بشكل خبيث"، بحسب وكالة "رويترز".وتابع ليجيان موضحا أن الأمر "ليس مسألة دبلوماسية".وأردف "أعتقد أن بعض الناس يجب أن يتوقفوا عن تضخيم القضية عمدا وبشكل خبيث، ناهيك عن تسييسها".وأضاف: "أعتقد أنكم جميعا رأيتم أنها حضرت مؤخرا بعض الأحداث العامة، وأجرت مكالمة فيديو مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية"واختفت بينغ شواي، وهي من أبرز نجمات التنس في الصين، عن أعين الجمهور لما يقرب من 3 أسابيع، بعد أن وجهت مزاعم اعتداء جنسي ضد نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، الأمر الذي أثار قلقا دوليا واسع النطاق.وغابت شواي عن الأنظار بعد أن كشفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وايبو" في وقت سابق الشهر الجاري، إن نائب رئيس الوزراء السابق، تشانغ جاولي، أجبرها على إقامة علاقات جنسية معه.ورغم ظهور صور وفيديوهات حديثة لها في الأسبوع الحالي بعد حادث اختفائها الغامض، إلا أن الشكوك بشأن سلامتها مازالت قائمة.وفي يوم الجمعة الماضي، طلبت أمريكا من الصين تقديم "دليل قائم" على سلامة لاعبة التنس، بينغ شواي.