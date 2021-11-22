https://arabic.sputniknews.com/20211122/أول-تصريحات-للاعبة-التنس-الصينية-بينغ-شواي-بعد-اختفائها-الغامض-والمثير-لتساؤلات-أمريكا-1050772225.html

أول تصريحات للاعبة التنس الصينية بينغ شواي بعد اختفائها الغامض والمثير لقلق أمريكا

أول تصريحات للاعبة التنس الصينية بينغ شواي بعد اختفائها الغامض والمثير لقلق أمريكا

ظهرت لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي، اليوم الاثنين، لأول مرة بعد اختفائها الغامض لأكثر من ‏أسبوعين، وذلك بعد اتهامها لأحد السياسيين في بلادها بالاعتداء جنسيا... 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T09:31+0000

2021-11-22T09:31+0000

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وجاء ظهور شواي خلال مكالمة فيديو أجراها معها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، حسبما أعلنت الهيئة الإدارية للأولمبياد، وسط موجة من القلق العالمي بشأن صحتها ومكان وجودها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتأتي مكالمة بينغ شواي المرئية عن طريق الفيديو، بعد اختفائها عقب اتهامها في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "وايبو"، يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نائب رئيس الوزراء السابق، تشانغ جاولي، بإجبارها على ممارسة الجنس في منزله، والذي سرعان ما تم حذفه بعد مرور 20 دقيقة فقط.ووفقا لبيان اللجنة الأولمبية الدولية، فقد شكرت بينغ شواي في مكالمتها المرئية اللجنة على اهتمامها برفاهيتها وأصرت على أنها "بأمان وبصحة جيدة، وتعيش في منزلها في العاصمة الصينية بكين، لكنها ترغب في احترام خصوصيتها في هذا الوقت، ولهذا السبب تفضل قضاء وقتها مع الأصدقاء والعائلة الآن".واستمرت مكالمة بينغ شواي مع اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين، لمدة 30 دقيقة.وقالت رئيسة لجنة الرياضيين، إيما تيرهو، عن مكالمة بينغ شواي: "لقد شعرت بالارتياح لرؤية أن بينغ شواي كانت بحال جيد، وكان هذا هو مصدر قلقنا الرئيسي".وأردفت:كما أشار بيان اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن بينغ شواي قبلت دعوة لتناول العشاء مع رئيسها توماس باخ وإيما تيرهو وكذلك لي لينجوي، في شهر يناير/ كانون الثاني المقبا، قبل انطلاق دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2022.اتحاد لاعبات التنس المحترفات غير مقتنع بظهور شوايلكن قال متحدث باسم اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إن اتصال اللجنة الأولمبية الدولية مع بينع شواي، اليوم الاثنين، ليس كافيا "للتخفيف من قلق اتحاد لاعبات التنس المحترفات أو معالجته".وأكد في بيان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه "كان من الجيد رؤية بينغ شواي في مقاطع الفيديو الأخيرة، لكنها لا تخفف أو تعالج مخاوف اتحاد لاعبات التنس المحترفات بشأن رفاهيتها وقدرتها على التواصل دون رقابة أو إكراه".وتابع: "هذا الفيديو لا يغير دعوتنا لإجراء تحقيق كامل ونزيه وشفاف، دون رقابة، في ادعاءاتها بالاعتداء الجنسي، وهي القضية التي أثارت قلقنا الأولي".وقبل أول مكالمة مرئية لها، اليوم الاثنين، نشر رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أول صور وفيديوهات لبينغ شواي وهي تتناول طعام العشاء في أحد مطاعم بكين.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قالت يوم الجمعة الماضي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالب بـ"دليل قابل للتحقق منه" بشأن مكان وسلامة لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي.وأضافت بساكي في إفادة للصحفيين: "يجب التحقيق في أي تقرير عن اعتداء جنسي، ونحن ندعم قدرة المرأة على التحدث علانية والسعي للمساءلة، سواء هنا أو في جميع أنحاء العالم".وتابعت: "سنواصل الدفاع عن حرية التعبير، ونعلم أن [الحكومة الصينية] لا تتسامح مطلقا مع الانتقادات وسجل من إسكات من يتحدثون، وما زلنا ندين تلك الممارسات".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الصين عبر سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211119/الصين-ليست-على-علم-باختفاء-لاعبتها-للتنس-بينغ-شواي-بعد-مزاعمها-التي-أثارت-ضجة-1050754940.html

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