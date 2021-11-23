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https://arabic.sputniknews.com/20211123/اللجنة-المنظمة-لبطولة-كأس-العرب-مباراة-الافتتاح-ستكون-بحضور-جماهيري-كامل-1052659896.html
60 ألف متفرج يحضرون افتتاح بطولة كأس العرب
60 ألف متفرج يحضرون افتتاح بطولة كأس العرب
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أن مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والبحرين ستقام بحضور جماهيري كامل. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T21:43+0000
2021-11-23T21:43+0000
2021-11-23T21:58+0000
العالم العربي
رياضة
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وحسب موقع "كورة"، قال خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن مباراة افتتاح البطولة ستكون بحضور جماهيري كامل.جاء ذلك خلال إعلان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أمس الاثنين عن مجسم كأس العرب، وسوف تكون الكأس الجديدة من الذهب الخالص، ونُحت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.ويتنافس على الكأس الجديدة 16 منتخبا عربيا، قُسمت إلى 4 مجموعات، ستلعب مباراياتها على 6 من ملاعب كأس العالم 2022.يذكر أن بطولة كأس العرب سوف تنطلق يوم 30 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل.
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العالم العربي, رياضة
60 ألف متفرج يحضرون افتتاح بطولة كأس العرب 21:43 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 21:58 GMT 23.11.2021)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أن مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والبحرين ستقام بحضور جماهيري كامل.
وحسب موقع "
كورة
"، قال خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن مباراة افتتاح البطولة ستكون بحضور جماهيري كامل.
وأضاف "لقد تم التنسيق مع وزارة الصحة ليكون حفل الافتتاح بسعة 100%، أي 60 ألف متفرج سيتابعون المباراة بين قطر والبحرين".
جاء ذلك خلال إعلان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أمس الاثنين عن مجسم كأس العرب، وسوف تكون الكأس الجديدة من الذهب الخالص، ونُحت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.
ويتنافس على الكأس الجديدة 16 منتخبا عربيا، قُسمت إلى 4 مجموعات، ستلعب مباراياتها على 6 من ملاعب كأس العالم 2022.
يذكر أن بطولة
كأس العرب
سوف تنطلق يوم 30 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل.