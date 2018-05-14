انتقد الاتحاد الألماني لكرة القدم ظهور لاعبي المنتخب الوطني، مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان، برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي شطب الحكم فهد المرداسي، بعد ثبوت تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
توج الزمالك بلقب كأس مصر، عقب التغلب على سموحة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
شهد إعلان قائمة منتخب البرازيل التي شكلها مدرب المنتخب تيتي، موجة من الهيستيريا لدى عائلات بعض اللاعبين الذين تم اختيارهم للعب في المنتخب.
أعلن مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، تشكيلته الأولية والتي تضم 27 لاعبا للمشاركة في مونديال روسيا المقرر صيف العام الحالي.
فاز اللاعب المصري عمرو وردة بجائزة أفضل لاعب في اليونان لموسم 2017 -2018.
أحرق مشجعو نادي فيسلا البولندي خلال مباراة فريقهم مع نادي ليخ لافتة كبيرة كانوا قد رفعوها على مدرجات الملعب وكتبوا عليها "لن نحترق".
أجرى مركز الأبحاث " CIES" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، دراسة حول اللاعبين الأكثر كفاءة والذين يلعبون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم أمس الاثنين، عن تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الوطني.
أعلن مدرب المنتخب البرازيلي بكرة القدم، تيتي، قائمة منتخب السيلسياو البرازيلي المشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا صيف العام الحالي.
أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب منه استبعاد الحكم السعودي فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين بكأس العالم وإيقاف بطاقته الدولية.
أعلن اللاعب السابق لنادي ريال مدريد ولاعب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فابيو كوينتراو، رفضه تمثيل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي رفضها للاستئناف الذي تقدم به اللاعب المغربي الأصل منير الحدادي بالتعاون مع الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد الاتحادين الإسباني والدولي لكرة القدم "فيفا، ما سيحرمه من المشاركة في البطولة".
قامت وزارة الخارجية البريطانية، بتهنئة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عقب حصوله على الحذاء الذهبي بصفته هداف الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان اليوم الاثنين، تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الوطني.
ستشهد المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقرر إقامتها في روسيا صيف العام الجاري حدثا فريدا من نوعه.
تحدث المدافع السابق للمنتخب الروسي، دميتري سينيكوف، حول الفريق الوطني وما يملكه من حظوظ في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا صيف العام الحالي.
صرح الحاكم الإقليمي لمقاطعة كراسنودار الروسية، فينيمين كوندراتيف، خلال لقائه وفدا من السفارة الإسبانية في روسيا، بأن بطاقات المباراة التي ستجمع إسبانيا بجارتها البرتغال قد بيعت بالكامل.
يُعتبر الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري أحد أكبر المناصرين والمشجعين لمواطنه، ليونيل ميسي، فبعيد إعلان اللاعب في وقت سابق رغبته بالتوقف عن اللعب الدولي، طلب الرئيس من ميسي العدول عن قراره من على شاشات التلفاز.
حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب الدوري الممتاز بكرة القدم، في واحد من أكثر المواسم إثارة في تاريخ النادي.
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