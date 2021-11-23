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https://arabic.sputniknews.com/20211123/بعد-أمريكا-وفرنسا-ألمانيا-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-إثيوبيا-1052651762.html
بعد أمريكا وفرنسا... ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا
بعد أمريكا وفرنسا... ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا
دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الألمان المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها في أول رحلات طيران متاحة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T17:21+0000
2021-11-23T17:21+0000
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وحسب "رويترز"، أضافت الوزارة في بيان أن المواطنين الألمان ما زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا بولي الدولي للرحلات العابرة (الترانزيت).وبذلك تنضم ألمانيا إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتان طلبتا من مواطنيهما أيضا المغادرة على الفور.وأعلنت الأمم المتحدة أنها تستعد لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع وبلغ مرحلة حرجة، حيث يزعم المتمردون أنهم يتقدمون بالقرب من العاصمة.وتشهد إثيوبيا صراعا ممتدا منذ عام في الشمال، بين القوات التابعة للحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، لكن نطاق القتال توسع أخيرا ليقترب من العاصمة.وأمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، توجهه إلى "ساحة المعركة" لقيادة القتال ضد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها، بعدما أعلنوا اقترابهم من العاصمة أديس أبابا.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/-أمريكا-تنشر-قوات-خاصة-بالقرب-من-إثيوبيا-وسط-مخاوف-من-سقوط-العاصمة-1052645539.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن

بعد أمريكا وفرنسا... ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا

17:21 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAدبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبر
دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الألمان المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها في أول رحلات طيران متاحة.
وحسب "رويترز"، أضافت الوزارة في بيان أن المواطنين الألمان ما زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا بولي الدولي للرحلات العابرة (الترانزيت).
وبذلك تنضم ألمانيا إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتان طلبتا من مواطنيهما أيضا المغادرة على الفور.
حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
أمريكا تنشر قوات خاصة بالقرب من إثيوبيا وسط مخاوف من سقوط العاصمة
15:22 GMT
وأعلنت الأمم المتحدة أنها تستعد لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع وبلغ مرحلة حرجة، حيث يزعم المتمردون أنهم يتقدمون بالقرب من العاصمة.
وتشهد إثيوبيا صراعا ممتدا منذ عام في الشمال، بين القوات التابعة للحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، لكن نطاق القتال توسع أخيرا ليقترب من العاصمة.
وأمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، توجهه إلى "ساحة المعركة" لقيادة القتال ضد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها، بعدما أعلنوا اقترابهم من العاصمة أديس أبابا.
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