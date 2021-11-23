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رئيس الوزراء الفرنسي يغرد بعد إصابته بفيروس كورونا ويوجه رسالة
رئيس الوزراء الفرنسي يغرد بعد إصابته بفيروس كورونا ويوجه رسالة
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، تمتعه بصحة جيدة ومزاولة مهام منصبه بعد خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:46+0000
2021-11-23T13:46+0000
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وقال كاستيكس، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، إنه "يتمتع بصحة جيدة على الرغم من وجود بعض الأعراض الخفيفة وإنه يزاول مهام منصبه بعد خضوعه للعزل واتباعه البروتوكول الصحي"، معرباً عن "شكره لكل من توجه له بالسؤال عن صحته". وكانت نتائج الفحص الطبي قد كشفت، أمس الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا.وبحسب "صحيفة لو فيغارو" الفرنسية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، "سيتم تعديل جدول أعماله في الأيام المقبلة حتى يواصل أنشطته أثناء وجوده في العزل لمدة عشرة أيام"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء علم أن إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما أثبتت إصابتها بالفيروس، عندما كان عائدا من بلجيكا، حيث التقى بنظيره ألكسندر دي كرو". وبحسب الصحيفة، "لم يصب جان كاستكس بـ فيروس كورونا من قبل، رغم مخالطته مرتين مصابين منهم الرئيس ماكرون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وزوجته في يونيو/ حزيران".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

رئيس الوزراء الفرنسي يغرد بعد إصابته بفيروس كورونا ويوجه رسالة

13:46 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / GONZALO FUENTESجان كاستيكس في منصب رئيس الوزراء، فرنسا مايو 2020
جان كاستيكس في منصب رئيس الوزراء، فرنسا مايو 2020 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / GONZALO FUENTES
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، تمتعه بصحة جيدة ومزاولة مهام منصبه بعد خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقال كاستيكس، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، إنه "يتمتع بصحة جيدة على الرغم من وجود بعض الأعراض الخفيفة وإنه يزاول مهام منصبه بعد خضوعه للعزل واتباعه البروتوكول الصحي"، معرباً عن "شكره لكل من توجه له بالسؤال عن صحته".
وكانت نتائج الفحص الطبي قد كشفت، أمس الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا.
وذكرت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "نتائج الاختبارات أثبتت إصابة جان كاستكس بفيروس كورونا، بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس.
وبحسب "صحيفة لو فيغارو" الفرنسية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، "سيتم تعديل جدول أعماله في الأيام المقبلة حتى يواصل أنشطته أثناء وجوده في العزل لمدة عشرة أيام"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء علم أن إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما أثبتت إصابتها بالفيروس، عندما كان عائدا من بلجيكا، حيث التقى بنظيره ألكسندر دي كرو".
وبحسب الصحيفة، "لم يصب جان كاستكس بـ فيروس كورونا من قبل، رغم مخالطته مرتين مصابين منهم الرئيس ماكرون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وزوجته في يونيو/ حزيران".
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