غانتس يتوجه إلى المغرب في زيارة هي الأولى من نوعها تشهد توقيع اتفاقيات

القدس – سبوتنيك. وقال غانتس في تصريحات صحفية قبل مغادرته متوجها إلى المغرب، "سننطلق بعد دقائق قليلة في زيارة مهمة وتاريخية للمغرب، هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير دفاع هذا البلد". وأضاف "سنوقع على اتفاقيات تعاون وسنواصل تعزيز الروابط ومن المهم جدا أن نحقق النجاح".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن الزيارة منذ عدة أيام، حيث سيوقع وزير الدفاع على جملة من الاتفاقيات المشتركة في مجال الأمن. وبحسب بيان الوزارة، فإن غانتس سيلتقي نظيره المغربي، بالإضافة إلى وزير الخارجية، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات المشتركة في مراسيم رسمية.وكان المغرب قد انضم إلى الدول المطبعة مع إسرائيل بحسب اتفاقات "أبراهام" التي رعتها الإدارة الأمريكية السابقة، كما افتتحت إسرائيل مكتب اتصال دبلوماسيا في الرباط في أغسطس/آب الماضي، وأعلنت الخطوط الجوية الإسرائيلية والمغربية عن تسيير رحلات جوية بين الجانبين.
يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له بعد إعلان التطبيع بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد غانتس خلال زيارته التي تستمر ليومين سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المغرب، ويشارك في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.
القدس – سبوتنيك. وقال غانتس في تصريحات صحفية قبل مغادرته متوجها إلى المغرب، "سننطلق بعد دقائق قليلة في زيارة مهمة وتاريخية للمغرب، هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير دفاع هذا البلد".
وأضاف "سنوقع على اتفاقيات تعاون وسنواصل تعزيز الروابط ومن المهم جدا أن نحقق النجاح".
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن الزيارة منذ عدة أيام، حيث سيوقع وزير الدفاع على جملة من الاتفاقيات المشتركة في مجال الأمن.
وبحسب بيان الوزارة، فإن غانتس سيلتقي نظيره المغربي، بالإضافة إلى وزير الخارجية، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات المشتركة في مراسيم رسمية.
وكان المغرب قد انضم إلى الدول المطبعة مع إسرائيل بحسب اتفاقات "أبراهام" التي رعتها الإدارة الأمريكية السابقة، كما افتتحت إسرائيل مكتب اتصال دبلوماسيا في الرباط في أغسطس/آب الماضي، وأعلنت الخطوط الجوية الإسرائيلية والمغربية عن تسيير رحلات جوية بين الجانبين.