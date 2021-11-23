غانتس: مستعدون لأي سيناريو

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح غانتس جاء على هامش إجرائه تقييما للوضع على الساحة الفلسطينية بمشاركة رئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي.وذكر غانتس أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات وتعمل من أجل الحفاظ على الهدوء على جميع الجبهات، مؤكدا أنه اتفق مع وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، على زيادة رواتب الجنود بنسبة 50%، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022.وتم اتخاذ القرار بالتنسيق مع رئيس الأركان الإسرائيلي، فيما قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "هذا أقل ما يمكننا فعله للجنود الذين يحرسوننا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.سيتم تمويل القرار الذي كلف حوالي 900 مليون شيكل (نحو 291 مليون دولار)، من ميزانية الدفاع وميزانية إضافية ستمررها وزارة المالية، وكجزء من ذلك، سيتم زيادة رواتب جميع الجنود إلى 2.463 شيكل (797 دولارا). ولاحقا سيتم زيادة بدل المقاتلين في الخطوط الأمامية إلى 3048 (986 دولارا)، وزيادة بدل الجنود العاملين في دعم الخدمة القتالية (يقدمون الدعم المباشر وغير المباشر للمجموعات التي تشارك في القتال) إلى 1793 شيكلا (580 دولارا)، بينما ستزيد رواتب الجنود في الجبهات الداخلية إلى 1235 شيكلا (400 دولار).
وذكر غانتس أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات وتعمل من أجل الحفاظ على الهدوء على جميع الجبهات، مؤكدا أنه اتفق مع وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، على زيادة رواتب الجنود بنسبة 50%، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022.
وتم اتخاذ القرار بالتنسيق مع رئيس الأركان الإسرائيلي، فيما قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "هذا أقل ما يمكننا فعله للجنود الذين يحرسوننا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
سيتم تمويل القرار الذي كلف حوالي 900 مليون شيكل (نحو 291 مليون دولار)، من ميزانية الدفاع وميزانية إضافية ستمررها وزارة المالية، وكجزء من ذلك، سيتم زيادة رواتب جميع الجنود إلى 2.463 شيكل (797 دولارا). ولاحقا سيتم زيادة بدل المقاتلين في الخطوط الأمامية إلى 3048 (986 دولارا)، وزيادة بدل الجنود العاملين في دعم الخدمة القتالية (يقدمون الدعم المباشر وغير المباشر للمجموعات التي تشارك في القتال) إلى 1793 شيكلا (580 دولارا)، بينما ستزيد رواتب الجنود في الجبهات الداخلية إلى 1235 شيكلا (400 دولار).