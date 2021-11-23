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https://arabic.sputniknews.com/20211123/قيس-سعيد-تونس-حريصة-على-الاندماج-مع-إفريقيا-1052424780.html
قيس سعيد: تونس حريصة على الاندماج مع إفريقيا
قيس سعيد: تونس حريصة على الاندماج مع إفريقيا
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على الاندماج مع إفريقيا، وتعزيز التعاون معها. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:32+0000
2021-11-23T11:32+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية قال سعيد: "تونس حريصة على تكريس مبادئ الاندماج الإفريقي وتعزيز التعاون في الجنوب، وتؤكد استعدادها التام للارتقاء بالتعاون مع دول وشرق وجنوب القارة إلى أفضل المستويات بما يساعد على تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول القارة".جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، عبر تقنية الاتصال المرئي.وقال: ''واجهت القارة من المآسي الكثير وعانت شعوب القارة الآلام والمجاعات وآن الأوان لننظر في الأسباب التي أدت إلى وأد أحلامنا في بداية سنوات الستين لنخرج القارة من الأوضاع التي آلت إليها".وعن أسباب معاناة القارة حسب تعبيره قال سعيد: "لعل أول الأسباب التي تردت فيها الشعوب بدرجات مختلفة هو غياب العمل المشترك وغياب توحيد الأهداف''.وشدد الرئيس التونسي: ''يجب أن تكون إفريقيا للأفارقة ولا يجب أن تبقى مكانا يتهافت عليه من يتهافت ولا سبيل لتحقيق هذا الهدف النبيل إلاّ بالعمل المشترك انطلاقا من عزيمة مشتركة..أحلامنا كبيرة وإمكانياتنا كبيرة فلنعبّد الطريق للنطلق من الآلام إل الآمال".وفيما أكد سعيد "استعداد تونس الكامل للانخراط في تأسيس مقاربات مشتركة لتحقيق ذلك ومساندة كل المبادرات في هذا الاتجاه"، فقد أعلن عن تقدم بلاده للترشح في عضوية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي.وعلل سعيد مطلبه قائلا: "إيمانا منها بقيم السلم والأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة وتوظيف خبراتها لفائدة إفريقيا".
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أخبار تونس اليوم

قيس سعيد: تونس حريصة على الاندماج مع إفريقيا

11:32 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على الاندماج مع إفريقيا، وتعزيز التعاون معها.
وحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية قال سعيد: "تونس حريصة على تكريس مبادئ الاندماج الإفريقي وتعزيز التعاون في الجنوب، وتؤكد استعدادها التام للارتقاء بالتعاون مع دول وشرق وجنوب القارة إلى أفضل المستويات بما يساعد على تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول القارة".
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - Sputnik عربي, 1920, 14.11.2021
مسيرة احتجاجية في تونس رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد
14 نوفمبر, 11:37 GMT
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال: ''واجهت القارة من المآسي الكثير وعانت شعوب القارة الآلام والمجاعات وآن الأوان لننظر في الأسباب التي أدت إلى وأد أحلامنا في بداية سنوات الستين لنخرج القارة من الأوضاع التي آلت إليها".
وعن أسباب معاناة القارة حسب تعبيره قال سعيد: "لعل أول الأسباب التي تردت فيها الشعوب بدرجات مختلفة هو غياب العمل المشترك وغياب توحيد الأهداف''.
وشدد الرئيس التونسي: ''يجب أن تكون إفريقيا للأفارقة ولا يجب أن تبقى مكانا يتهافت عليه من يتهافت ولا سبيل لتحقيق هذا الهدف النبيل إلاّ بالعمل المشترك انطلاقا من عزيمة مشتركة..أحلامنا كبيرة وإمكانياتنا كبيرة فلنعبّد الطريق للنطلق من الآلام إل الآمال".
وفيما أكد سعيد "استعداد تونس الكامل للانخراط في تأسيس مقاربات مشتركة لتحقيق ذلك ومساندة كل المبادرات في هذا الاتجاه"، فقد أعلن عن تقدم بلاده للترشح في عضوية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي.وعلل سعيد مطلبه قائلا: "إيمانا منها بقيم السلم والأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة وتوظيف خبراتها لفائدة إفريقيا".
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