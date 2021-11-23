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ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة عند 98 مرشحا
ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة عند 98 مرشحا
أغلقت المفوضية الليبية للانتخابات اليوم الثلاثاء، باب الترشح، وذلك بعد تقدم 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:09+0000
2021-11-23T11:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سجلت منظومة تسجيل المرشحين بانتهاء دوام يوم الأمس عدد 98 مرشحا ومرشحة".وأوضح السائح أنه تمت إحالة ملفات المرشحين لجهات الاختصاص للتحقق من انطباق شروط الترشح عليهم.وأشار رئيس مفوضية الانتخابات الليبية إلى أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنها خلال 12 يوما بعد انتهاء مدة استقبال الطعون والبت فيها.ولفت السائح إلى أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ حتى الآن 1766 مرشحا.
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة عند 98 مرشحا

11:09 GMT 23.11.2021
© REUTERS / Handout .سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Handout .
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أغلقت المفوضية الليبية للانتخابات اليوم الثلاثاء، باب الترشح، وذلك بعد تقدم 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سجلت منظومة تسجيل المرشحين بانتهاء دوام يوم الأمس عدد 98 مرشحا ومرشحة".

وأوضح السائح أنه تمت إحالة ملفات المرشحين لجهات الاختصاص للتحقق من انطباق شروط الترشح عليهم.

وأشار رئيس مفوضية الانتخابات الليبية إلى أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنها خلال 12 يوما بعد انتهاء مدة استقبال الطعون والبت فيها.

ولفت السائح إلى أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ حتى الآن 1766 مرشحا.
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