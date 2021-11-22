https://arabic.sputniknews.com/20211122/أول-رسالة-من-سيف-الإسلام-القذافي-بعد-إعادة-فتح-حسابه-على-تويتر-1050776244.html

أول رسالة من سيف الإسلام القذافي بعد إعادة فتح حسابه على "تويتر"

أول رسالة من سيف الإسلام القذافي بعد إعادة فتح حسابه على "تويتر"

رفع موقع "تويتر" الحظر عن حساب المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، بعد أسبوع من إغلاقه. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

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وفي أول تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" بعد إعادة فتحه، جدد سيف الإسلام القذافي دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.— سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 22, 2021وكانت منصة "تويتر" قد أغلقت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حساب سيف الإسلام بعد ساعات من فتحه، ودعوة الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.وطالب سيف الإسلام في بيان أصدره وهو الأول له بعد إعلان ترشحه للرئاسة في ليبيا، بـ"ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية".وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد قبل الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك

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