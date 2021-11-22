تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/أول-رسالة-من-سيف-الإسلام-القذافي-بعد-إعادة-فتح-حسابه-على-تويتر-1050776244.html
أول رسالة من سيف الإسلام القذافي بعد إعادة فتح حسابه على "تويتر"
أول رسالة من سيف الإسلام القذافي بعد إعادة فتح حسابه على "تويتر"
رفع موقع "تويتر" الحظر عن حساب المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، بعد أسبوع من إغلاقه. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:17+0000
2021-11-22T15:17+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103102/37/1031023772_0:110:1535:979_1920x0_80_0_0_32c7ebf0c201b892c577f5c8f3387941.jpg
وفي أول تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" بعد إعادة فتحه، جدد سيف الإسلام القذافي دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.— سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 22, 2021وكانت منصة "تويتر" قد أغلقت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حساب سيف الإسلام بعد ساعات من فتحه، ودعوة الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.وطالب سيف الإسلام في بيان أصدره وهو الأول له بعد إعلان ترشحه للرئاسة في ليبيا، بـ"ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية".وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد قبل الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103102/37/1031023772_0:62:1535:1027_1920x0_80_0_0_6a3cb763dc1e7f181edc8813cdabbb1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

أول رسالة من سيف الإسلام القذافي بعد إعادة فتح حسابه على "تويتر"

15:17 GMT 22.11.2021
© AP Photo / LUCA BRUNOسيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / LUCA BRUNO
تابعنا عبر
رفع موقع "تويتر" الحظر عن حساب المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، بعد أسبوع من إغلاقه.
وفي أول تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" بعد إعادة فتحه، جدد سيف الإسلام القذافي دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.
— سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 22, 2021
وكانت منصة "تويتر" قد أغلقت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حساب سيف الإسلام بعد ساعات من فتحه، ودعوة الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وطالب سيف الإسلام في بيان أصدره وهو الأول له بعد إعلان ترشحه للرئاسة في ليبيا، بـ"ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية".
وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد قبل الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك
© Sputnikالانتخابات الرئاسية الليبية
الانتخابات الرئاسية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
الانتخابات الرئاسية الليبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا